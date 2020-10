vor 49 Min.

Corona-Proteste im Allgäu: Kaufbeurens OB stellt sich den Demonstranten

250 Demonstranten nahmen am Donnerstagabend bei der Demonstration für die Maskenfreiheit von Schulkindern in Marktoberdorf teil.

Plus Obwohl ohne Corona-Maßnahmen ein Kollaps in den Kliniken droht, machten Demonstranten in Kaufbeuren und Marktoberdorf vor allem gegen die Maskenpflicht Front.

Von Renate Meier

Um die 130 Teilnehmer demonstrierten am Donnerstagnachmittag vor dem Kaufbeurer Rathaus für die Maskenfreiheit von Schulkindern und gegen den ab Montag von der Regierung verordneten Lockdown. Aufgerufen dazu hatte die Gruppe "Querdenker 8341".

Unterstützung erhielt sie von den Querdenkern aus Kempten in weißer Schutzkleidung. Parallel dazu hatte die Initiative „Gemeinsam gegen rechts“ zu einer Gegendemo aufgerufen, an der etwa ein Dutzend Menschen teilnahm. Das Wort ergriff auf Einladung der Querdenker auch Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse.

Demonstranten: Maskenpflicht für Grundschüler aufheben

Die Demonstranten forderten eine Aufhebung der Maskenpflicht vor allem für Grundschüler. Diese dürften den Mund-Nasen-Schutz oft für sechs Stunden nicht abnehmen, da er schon an der Bushaltestelle aufgesetzt werden, dann während der gesamten Schulzeit und auf dem Nachhauseweg aufbehalten werden müsse. Im Arbeitsschutz würden andere Bedingungen gelten, hieß es. Zudem skandierten die Teilnehmer „Söder muss weg“. Hauptredner Rafffael Schindele warf dem bayerischen Ministerpräsidenten vor, ein „Angstbringer“ zu sein.

Bosse: Zwei Menschen liegen auf Intensivstation

Bosse zeigte Verständnis für den Ärger der Menschen. Denn „wir alle leben seit sieben Monaten im Dauerstress“. Aber die Politik müsse Entscheidungen treffen, und zwar auf der Grundlage der Infektionszahlen. Kaufbeuren habe nun laut Gesundheitsamt den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 200 überschritten - das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hatte am Donnerstag noch einen Wert von 195,95 vermeldet.

Zwei Menschen würden laut Bosse wegen Covid 19 auf der Intensivstation des Klinikums behandelt. Dort seien nur noch zwei weitere Intensivbetten für Covid-Patienten frei. Die anderen belegten Menschen wegen anderer Erkrankungen. Bosse sagte, auch er mache sich Sorgen um die Stadt, um die Betriebe und „wie wir über die Runden kommen sollen“.

OB Bosse beantwortet Fragen von Müttern und Großmüttern

Manche Demonstranten kreischten immer wieder dazwischen. Dennoch ließ sich Bosse nicht davon abhalten, seine Sicht der Dinge darzulegen und auch Fragen von besorgten Müttern und Großmüttern zu beantworten. Er forderte sie auf, den Dialog mit den Lehrkräften zu suchen, um nach den Herbstferien trotz der prinzipiellen Maskenpflicht an den Schulen einen für alle erträglichen Alltag zu ermöglichen.

Demo und Gegendemo in Marktoberdorf: Maskenverweigerer und aggressive Stimmung

250 Demonstranten nahmen am Donnerstagabend bei der Demonstration für die Maskenfreiheit von Schulkindern in Marktoberdorf teil. Veranstalter des Protests war ebenso die Gruppe „Querdenken 8341-Kaufbeuren“. Der Kreisjugendring Ostallgäu hatte zur Gegendemonstration „Abstand halten – gegen rechts“ aufgerufen, an der 40 Personen teilnahmen. Die Querdenker fordern die Aufhebung der Maskenpflicht für Schüler. Laut der Gruppierung führt das dauerhafte Tragen der Maske im Unterricht zu gesundheitlichen Schäden bei Kindern. Die Gegendemonstranten fordern die Bürger zum kritischen Hinterfragen der der Gruppe „Querdenken“ auf. Nach deren Argumentation werden Anti-Corona-Demonstrationen von Menschen mit rechter Gesinnung als Plattform benutzt.

Beim Aufeinandertreffen beider Gruppierungen war „die Stimmung sehr aufgeladen und aggressiv“, sagt Bernd Stapfner, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Nicht alle Demonstranten hielten sich zudem an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Maskenverweigerer werden laut Stapfner konsequent angezeigt.

