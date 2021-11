2G und Corona-Ampel: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Bayern

Die Corona-Regeln in Bayern wurden noch einmal verschärft - in vielen Bereichen gilt 2G. Hier finden Sie einen Überblick über die Corona-Maßnahmen.

Seit dem 16. November gelten neue Corona-Regeln in Bayern. Die Staatsregierung reagiert damit auf die immer weiter steigenden Infektionszahlen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, bekommt zu vielen Veranstaltungen oder zur Gastronomie keinen Zugang mehr. "Wir machen 2G für fast alles", sagte Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz dazu.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Regeln, die aktuell in Bayern gelten - nach den Beratungen von Bund und Ländern vom 18. November, sollen sie in der kommenden Woche noch einmal verschärft werden.

Neue Corona-Regeln in Bayern: Wo gilt 2G?

Da die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Rot steht, gilt in vielen Bereichen die 2G-Regel. Seit dem 16. November ist das auch in der Gastronomie und für Beherbergungen der Fall. Wer zum Beispiel in einem Restaurant essen oder in einem Hotel übernachten möchte, muss geimpft oder genesen sein - ein Test reicht nicht mehr aus. Die 2G-Regel gilt außerdem weiterhin bei Veranstaltungen und in Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Museen, Fitnessstudios oder Schwimmbäder.

Die sogenannten körpernahen Dienstleistungen bleiben von der 2G-Regel in Bayern ausgenommen. So gilt auch beim Friseur weiterhin 3G plus - wer nicht geimpft oder genesen ist, muss also einen negativen PCR-Test vorlegen.

Ausnahmen bei 2G und 3G plus gibt es für Kinder unter zwölf Jahren, da für sie noch kein Impfstoff zugelassen ist. Auch Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren haben weniger Einschränkungen, da sie in der Schule regelmäßig getestet werden. Wer nicht volljährig ist, darf auch dann die Gastronomie besuchen oder in Hotels übernachten, wenn er nicht geimpft oder genesen ist. Bei Sport und Musik gilt eine Übergangsfrist bis Jahresende

Auch bei 2G und 3G plus gibt es eine FFP2-Maskenpflicht in Bayern

2G oder 3G plus befreien seit dem 16. November nicht mehr von der Maskenpflicht. Selbst wenn nur Geimpfte und Genesene zu einer Veranstaltung oder Einrichtung Zutritt haben, muss in Bayern eine FFP2-Maske getragen werden.

Es gibt aber Ausnahmen: In der Gastronomie darf die Maske am Platz abgenommen werden. Die FFP2-Maskenpflicht entfällt außerdem, wenn es feste Plätze mit einem Abstand von mindestens 1,5 Metern gibt.

In Schulen in Bayern gilt mittlerweile wieder die Maskenpflicht im Unterricht. Hier müssen medizinische oder FFP2-Masken getragen werden, für die Grundschülerinnen und -schüler reichen auch Community-Masken, erklärte Kultusminister Piazolo.

Corona-Maßnahmen in Bayern: 2G-Regel oder 2G plus in Clubs und Diskotheken

Die Maskenpflicht bei 2G gilt auch in Clubs, Diskotheken oder Bordellen. Sie entfällt in diesen Bereichen allerdings dann, wenn zusätzlich ein negativer Schnelltest vorgelegt werden muss. Dieses Modell heißt 2G plus.

Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, kritisierte 2G plus für Clubs und Diskotheken im Gespräch mit unserer Redaktion als unverhältnismäßig. Er befürchtet einen "Quasi-Lockdown", wenn sich Menschen nicht testen lassen möchten. Das könnte die Branche hart treffen.

Mehr Corona-Tests in Altenheimen, Pflegeheimen und Kitas

Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Gelb oder Rot steht, gelten auch in den Alten- und Pflegeheimen strengere Corona-Regeln in Bayern: Alle Beschäftigten müssen zweimal in der Woche einen negativen PCR-Test oder alternativ täglich einen Schnelltest vorlegen. Auch Besucher benötigen einen negativen Schnelltest, was ebenso für Kliniken gilt.

In Kitas wird ebenfalls mehr getestet: Hier werden nun dreimal statt zweimal in der Woche Corona-Tests angeboten. Steht die Corona-Ampel in Bayern auf Rot, soll es feste Gruppen für die Kinder geben.

In der Schule gilt: Wenn es in einer Klasse einen Corona-Fall gibt, werden künftig alle Schülerinnen und Schüler eine Woche lang an jedem Schultag getestet.

Corona-Ampel in Bayern mit Stufe Gelb und Stufe Rot

Übergeordnet bleibt den Maßnahmen in Bayern die Corona-Ampel, die aktuell auf Rot steht.

Stufe Gelb : Es gilt die Stufe Gelb, sobald in Bayern 450 Corona-Patienten oder Patientinnen auf Intensivstationen behandelt werden oder in den vergangenen sieben Tagen mehr als 1200 Menschen mit Corona-Infektion in Bayerns Krankenhäuser eingewiesen wurden. Dann werden die grundlegenden Regeln verschärft:

FFP2-Masken sind dort Pflicht, wo zuvor eine OP-Maske ausreichte.

An Orten mit 3G-Regelung gilt 3G-Plus: Ungeimpfte brauchen also einen negativen PCR-Test.

Wo bisher 3G-Plus angewendet wurde, dürfen nur noch Geimpfte und Genesene teilnehmen: Für Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gilt verpflichtendes 2G.

In Alten- und Pflegeheimen muss mehr getestet werden.

Ausnahmen gibt es für den Hochschulbereich und bei Ausbildungseinrichtungen, dort gilt weiterhin 3G.

Stufe Rot: Die Krankenhausampel springt auf Rot, sobald mehr als 600 Personen mit Corona-Infektion auf den bayerischen Intensivstationen liegen.

3G gilt auch am Arbeitsplatz.

In vielen weiteren Bereichen und bei Veranstaltungen gilt 2G - auch in der Gastronomie und in Hotels.

Bei körpernahen Dienstleitungen bliebt es bei 3G plus - wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt beim Friseur also einen negativen PCR-Test.

Die Maskenpflicht gilt zusätzlich zu 2G und 3G Plus.

In Clubs, Discos und Bordellen kann die Maskenpflicht bei 2G plus entfallen. Dann dürfen nur Geimpfte und Genesene mit negativem Schnelltest Zutritt bekommen.

Corona-Regeln in Bayern: Besondere Regelungen in regionalen Hotspots

Zusätzlich gibt es regionale Hotspots, in denen auch dann alle Regeln der roten Stufe gelten, wenn die Corona-Ampel nicht mehr auf Rot steht: Als Hotspots gelten Regionen, in denen die Inzidenz über 300 und die Auslastung der Betten auf den Intensivstationen über 80 Prozent liegt.

Ausgenommen von allen Zugangsbeschränkungen bleiben weiterhin der öffentliche Personennahverkehr und der Handel. (am/jako/sge)