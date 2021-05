Öffnungen in Bayern: Diese Corona-Regeln gelten jetzt

Sie haben bei den Corona-Regeln in Bayern den Überblick verloren? Hier erklären wir, welche Maßnahmen aktuell gelten.

In Bayern wurden am 10. Mai Corona-Regeln gelockert, um wieder mehr Öffnungen zu ermöglichen. Bei niedriger Inzidenz und unter strengen Auflagen können in einigen Regionen wieder Biergärten, Theater oder Kinos öffnen. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Maßnahmen.

Corona-Regeln in Bayern: Diese Lockerungen gibt es

Gastronomie

Die Biergärten in Bayern dürfen seit dem 10. Mai wieder öffnen - wenn die Inzidenz das zulässt. Der Wert muss sieben Tage lang unter 100 liegen, damit am achten Tag Öffnungen möglich sind. Um 22 Uhr ist aber Schluss.

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 müssen die Gäste einen Termin buchen. Wenn mehrere Haushalte an einem Tisch sitzen, muss ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden - außer bei vollständig Geimpften und Genesenen. Bei einer Inzidenz unter 50 gelten diese Auflagen nicht.

Theater und Kinos

Hier gelten dieselben Regeln wie für die Biergärten: Bei einer stabilen Inzidenz dürfen Theater, Opernhäuser und Kinos unter Auflagen wieder öffnen.

Schulen

Bayern fährt bei den Schulen einen strengeren Kurs als in der Bundes-Notbremse vorgesehen. Im Freistaat gilt nicht der höhere Inzidenzwert von 165. Stattdessen ist in Regionen mit 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche weiterhin nur Distanzunterricht erlaubt. Ausnahmen bleiben Abschlussklassen und die Viertklässler, sie haben Wechselunterricht.

Seit dem 10. Mai gilt für die Grundschulen der höhere Inzidenzwert von 165. Für weiterführende Schulen bleibt es noch bis zu den Pfingstferien beim 100er Grenzwert.

Sport

Bei einer stabilen Corona-Inzidenz unter 100 ist kontaktfreier Sport in Gebäuden und draußen sogar Kontaktsport möglich. Es gibt eine Testpflicht bei einem Wert zwischen 50 und 100.

Körpernahe Dienstleistungen

Auch hier gibt es Öffnungen bei einer Inzidenz unter 100. Dabei gelten dieselben Regeln wie bisher schon für Friseure und Fußpflege: Kunden müssen laut Friseurinnung immer eine FFP2-Maske tragen, Friseure und Fußpfleger bis zur Inzidenz von 100 mindestens eine medizinische Maske, ab 100 ebenfalls eine FFP2-Maske.

Hundeschulen

Bei einer Inzidenz unter 165 dürfen in Bayern wieder Hundeschulen öffnen.

Weitere Corona-Maßnahmen in Bayern

Private Treffen und Kontaktbeschränkungen

Grundlegend sind Treffen zwischen zwei Haushalten erlaubt, wenn nicht mehr als fünf Menschen dabei sind. Je nach 7-Tage-Inzidenz ändern sich die Regeln allerdings. Überschreitet die Inzidenz die Grenze von 100, greift die bundesweite Notbremse: Dann darf sich ein Haushalt maximal mit einem weiteren Menschen treffen. In Gebieten mit einer Inzidenz unter 35 sind Treffen mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt.

Es gibt Ausnahmen: Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Zu Trauerfeiern dürfen bis zu 30 Menschen zusammenkommen. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Kontaktbeschränkungen.

Nächtliche Ausgangssperre in Bayern

Die Ausgangssperre gilt in Bayern in Corona-Hotspots: Zwischen 22 und 5 Uhr ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum dort nur mit einem triftigen Grund erlaubt. Die Ausgangssperre entfällt in den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz seit mindestens sieben Tagen unter 100 liegt.

Ab dem 7. Juni soll der bayerische Sonderweg bei den Ausgangssperren in Hotspots beendet werden, dann werden die Regeln der Bundes-Notbremse greifen. Das bedeutet: Von 22 bis 24 Uhr ist dann zusätzlich Spazierengehen und Joggen erlaubt. Für Geimpfte und Genese gilt keine Ausgangssperre.

Maskenpflicht

Die Maskenpflicht gilt weiterhin für alle. In Bus und Bahn und in Geschäften müssen sogenannte OP- oder die besseren FFP2-Masken getragen werden - für Kirchen, Synagogen und Moscheen gilt das ebenfalls. In Bayern sind in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden sogar nur FFP2-Masken oder vergleichbare Standards wie KN95 erlaubt.

Tourismus

Ab dem 21. Mai, der Freitag vor den Pfingstferien, dürfen in Gebieten mit einer Inzidenz unter 100 wieder Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze öffnen. Die genauen Bedingungen stehen noch nicht fest. Absehbar scheint bereits, dass vor Anreise ein negativer Corona-Test vorliegen und vorab ein Termin vereinbart werden muss. Zudem dürften Hygiene- und Abstandskonzepte vorausgesetzt werden.

Einzelhandel

Läden dürfen Kunden nur dann empfangen, wenn diese einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. In Bayern gilt außerdem: Eine vollständige Impfung ist einem negativen Test gleichgestellt. Das soll auch für Menschen gelten, die von einer Corona-Infektion genesen sind. Ab einer Inzidenz von 150 soll nur noch das Abholen bestellter Waren möglich sein (Click & Collect).

Ausgenommen von Schließungen oder Beschränkungen bleiben Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkäufer und Großhandel. Diese dürfen nur das übliche Sortiment verkaufen.

Für die zulässige Kundenanzahl gelten Grenzen in Abhängigkeit von der Verkaufsfläche. Für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche gilt eine Begrenzung von einem Kunden je 20 Quadratmeter Verkaufsfläche (oberhalb der Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern: Ein Kunde je 40 Quadratmetern). In geschlossenen Räumen sind Masken auf FFP2-Niveau Pflicht.

Homeoffice

Arbeitnehmer müssen von ihren Unternehmen zwei Corona-Tests pro Woche bekommen. Falls möglich, muss der Arbeitgeber seinen Angestellten außerdem Homeoffice ermöglichen und Arbeitnehmer müssen das normalerweise auch annehmen.

Kirchen

Gottesdienste sind in der Bundesnotbremse nicht erfasst. Deshalb gilt wie bisher: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur unter Einhaltung von Hygieneregeln erlaubt. Dazu gehören: Mindestabstand von eineinhalb Metern, kein Gesang und eine Maskenpflicht, bei der medizinische Masken vorgeschrieben sind.

Alten- und Pflegeheime

Personal soll beim Kontakt mit Bewohnern immer FFP2-Masken tragen. Pflegekräfte und Besucher sollen konsequent getestet werden. (mit msti, huf, dpa)

