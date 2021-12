Neue Corona-Regeln für Bayern: Diese Maßnahmen plant Markus Söder

Ministerpräsident Söder will die Corona-Regeln in Bayern weiter verschärfen. Wo bald schon die 2G-Regel gelten soll und welche Beschränkungen kommen sollen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will strengere Beschränkungen einführen, um die aktuelle Corona-Welle zu brechen. "Wir werden von bayerischer Seite noch nachjustieren", sagte der CSU-Politiker in München. So soll die 2G-Regel auch auf "bestimmte Bereiche" der Außengastronomie ausgeweitet werden. Dann haben dort nur noch Geimpfte und Genese Zutritt.

Bisher ist bayernweit nur die Innengastronomie mit 2G beschränkt. Die Landeshauptstadt München hat aber bereits für den heutigen Mittwoch eine Änderung eingeführt: Hier gilt 2G auch in der Außengastronomie. Söder betonte, durch 2G in Außenbereichen sollen "Ausweichbewegung" und "Ersatzmöglichkeiten" für die abgesagten Weihnachtsmärkte verhindert werden.

Ab wann die neuen Maßnahmen greifen sollen, erläuterte der Ministerpräsident nicht weiter – sie sollen jedoch „wahrscheinlich sehr rasch dann“ kommen.

Neue Corona-Regeln in Bayern: Beschränkungen für Clubs werden verlängert, Geisterspiele geplant

Söder zeigte sich überzeugt, dass die Schließung von Clubs und Discos sowie die Sperrstunde für die Gastronomie um 22 Uhr besonders wirksame Maßnahmen seien. Daher sollten diese Beschränkungen über den Dezember hinaus verlängert werden: "Dies wollen wir auch fortsetzen", sagte der Ministerpräsident.

Als "positiv" wertete Söder nach einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern, dass es bei den Spielen der Fußball-Bundesliga Bewegung gebe, auch wenn die letzte Entscheidung noch nicht gefallen sei. Auf Twitter versicherte er: "Wir bleiben dabei: Wenn Weihnachtsmärkte zu sind, ist es nicht stimmig, volle Stadien zu haben." Bayern werde daher vorschlagen, dass die Profiligen zunächst bis Jahresende ohne Zuschauer auskommen sollten. „Wir schlagen das deutschlandweit vor und setzen es in Bayern auf jeden Fall um.“ Gegebenenfalls plant Söder also einen Alleingang. Am morgigen Donnerstag ist ein erneuter Corona-Gipfel von Bund und Ländern geplant, um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise festzuzurren.

Corona-Maßnahmen in Bayern: 2G im Handel?

Je nach Entscheidung der Bund-Länder-Konferenz bleibt es den einzelnen Bundesländern selbst überlassen, strengere Zusatzregeln einzuführen. Eine solche zusätzliche Verschärfung im Freistaat könnt laut Söder dann "weitere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich" sein. Auch die Einführung der 2G-Regel im Handel wird von Bund und Ländern in Erwägung gezogen. Geschäfte für den täglichen Bedarf sollen ausgenommen sein. "Hier muss noch nachgearbeitet werden: Was ist alltäglicher Bedarf ?", so der Ministerpräsident.

Die in Bayern geltende Maskenpflicht sowie regelmäßige Tests in Schulen sollen in ganz Deutschland Standard werden. In Kitas soll keine Test-Verpflichtung herrschen. Das kritisierte Söder: "Ich glaube, dass das Thema Kita bisher viel zu wenig Beachtung findet."

Lockdowns in Bayern weiterhin möglich

Der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will laut Söder eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes durchbringen, um den Ländern strenge Beschränkungen auch nach dem 15. Dezember zu ermöglichen. CSU-Chef Söder hält das für ein "gutes Signal" für Bayern und alle Hotspot-Regionen. Im Freistaat brauche man aufgrund weiterhin hoher Inzidenzen und Hotspots auch nach Mitte Dezember Rechtssicherheit.

Mit einer solchen Gesetzesänderung bleiben regionale Lockdowns weiterhin möglich. Für Bayern bedeutet das: In allen Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 liegt, soll das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden: Gastronomie, Hotels und alle Sport- und Kulturstätten werden geschlossen. Veranstaltungen fallen aus.

Söder ist für eine allgemeine Impfpflicht

Als besonders erfreulich bezeichnete Söder, dass sich beinahe alle Länder darin einig seien, "dass wir bei einer allgemeinen Impfpflicht vorankommen". Dies sei eine "entscheidende Weichenstellung im Kampf gegen Corona". Bund und Länder wollen bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen ermöglichen.

Das gemeinsame Ziel von Bund und Ländern müsse sein, entschlossen und konsequent "die Infektionszahlen zu senken, das Gesundheitssystem zu entlasten und bis Weihnachten einen substanziellen Beitrag zu erbringen, dass die Impfungen massiv vorangehen", betonte Söder. Man müsse die Welle brechen und zugleich "boostern, was nur geht". Dafür hält der CSU-Vorsitzende ein "deutsches Corona-Paket", also eine nationale Strategie, für notwendig.

