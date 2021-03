15:58 Uhr

Corona-Test für Kita-Kinder mit Schnupfen: Was Eltern jetzt wissen müssen

Ministerin Trautner stellt klar: Nach einer auskurierten "leichten Erkältung" dürfen Kinder auch ohne negativen Corona-Test wieder die Kita besuchen.

Bei Schnupfen oder Husten ist ein Kitabesuch derzeit für Kinder und Erziehende nicht ohne weiteres möglich. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie und aus Sorge vor Virusmutationen gilt seit Montag, 15. März, in Bayern: Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungssymptomen ohne Fieber dürfen Kitas oder Heilpädagogische Tagesstätten nur unter Vorlage eines negativen PCR- oder Antigen-Schnelltests besucht werden.

Hat das Kind aufgrund einer Allergie (Heuschnupfen) mit Schnupfen oder Husten zu kämpfen, ist kein negativer Coronatest für den Kitabesuch erforderlich. Dasselbe gilt bei "gelegentlichem Husten oder Halskratzen". Die Regelung basiert auf dem neuen Rahmenhygieneplan des Sozialministeriums und gilt gleichermaßen für Kinder und Personal in den Einrichtungen.

Familienministerin Carolina Trautner erklärt Corona-Testpflicht für erkältete Kita-Kinder

Kaum war der Rahmenhygieneplan veröffentlicht, erläuterte Carolina Trautner die neue Test-Regelung. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte die bayerische Familienministerin am Montagnachmittag mit: "Wenn die Kinder nur leicht erkältet waren und wieder gesund sind, ist der Wiederbesuch auch ohne Test möglich."

Am Dienstag konkretisierte Sozialministerin Carolina Trautner noch einmal: Kinder, die mit leichtem Schnupfen oder Husten in die Kita gehen sollen, dürfen das aktuell nur mit negativem Corona-Test. Alternativ kann das Kind bis zum Abklingen der Symptome daheim bleiben – bei der Rückkehr in die Kita muss dann kein negativer Coronatest vorgezeigt werden. Anders ist das bei kranken Kindern mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Erbrechen oder Durchfall – diese dürfen grundsätzlich nicht in die Kita kommen und nach der Genesung müssen die Erziehungsberechtigten ein negatives Testergebnis für ihr Kind vorlegen, damit es die Einrichtung wieder besuchen darf.

Auch im Newsletter des Ministeriums wurde die Regel am Dienstagabend noch einmal erklärt. Um der Verwirrung entgegenzuwirken wurde zudem wurde ein Ampelsystem entworfen.

Wie groß die Verunsicherung nun in den Kitas ist, zeigt auch ein Auszug aus dem aktuellen Newsletter des Sozialministeriums: "Wir haben Rückmeldungen von Eltern erhalten, wonach vereinzelt Einrichtungen die Kinder schon abholen lassen, wenn diesen beispielsweise nach ihrer Rückkehr aus dem Außenbereich die Nase läuft." Das alleine sei kein Grund, das Kind abholen zu lassen, betont das Sozialministerium. Auch gelegentliches Husten, Halskratzen oder Räuspern seien kein Grund, das Kind von der Kindertagesbetreuung/HPT-Betreuung auszuschließen. "Der Ausschluss im Tagesverlauf ist nur dann vorgesehen, wenn eine Verschlechterung des Allgemeinzustands eines Kindes (Fieber, starker Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen usw.) auftritt", erklärt das Sozialministerium.

Corona-Tests für Kita-Kinder: Was gilt eigentlich für Kita-Personal?

Für erkältetes Kita-Personal gilt im Grunde dasselbe wie für erkältete Kinder: Wer leichte Symptome hat, darf nur mit negativem Corona-Test vom Arzt oder vom Testzentrum arbeiten. Die Corona-Selbsttests, die die Kitas vom Freistaat bekommen, sind nur für symptomfreie Selbsttestungen vorgesehen. Bei Fieber und ähnlich starken Symptomen heißt es: Daheim bleiben, auskurieren und bei symptomfreier Rückkehr einen negativen Testbescheid von Arzt oder Testzentrum vorlegen.

Stadt Augsburg bietet für kleine Kinder besondere Testtermine an

Weil die Kinderärzte von der neuen Testregel schier überrannt wurden, bietet die Stadt Augsburg ab kommenden Montag auch am Testzentrum an der Messe zu festen Zeiten extra Schnelltestmöglichkeiten für Kinder unter sechs Jahren an.

