Corona-Teststation an A3 kurzzeitig geschlossen: Tester zeigten Symptome

In der Nacht auf Samstag musste eine Corona-Teststation an der A3 bei Passau vorübergehend geschlossen werden. Mitarbeiter hatten Symptome gezeigt.

Eine Corona-Teststation an der Autobahn A3 bei Passau musste in der Nacht kurzzeitig geschlossen werden, weil Mitarbeiter Symptome gezeigt hatten.

Weil drei Mitarbeiter Symptome gezeigt haben, musste die Corona-Teststation an der Autobahn 3 bei Passau in der Nacht auf Samstag vorübergehend schließen. Es müsse erst der Verdacht auf Infektionskrankheiten abgeklärt werden, teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit. "Daher konnten die Betroffenen aus Sicherheitsgründen ihren Dienst nicht antreten."

Testzentren an A3 und A8: Ministerium veranlasste am Freitag höhere Kapazitäten

"Die Teststation war mindestens eine Stunde geschlossen", sagte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes. Mehrere Hundert Menschen seien vor den geschlossenen Zelten gestanden. Unter der Leitung des BRK sprangen demnach 40 ehrenamtliche Helfer spontan ein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. "Ich bedanke mich bei den Hilfskräften für die außerordentlich schnelle und unbürokratische Unterstützung, die innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde", erklärte Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Am frühen Morgen nahm der private Betreiber Eurofins den Betrieb wieder auf. "Am heutigen Samstagvormittag ist der Testbetrieb planmäßig angelaufen und läuft störungsfrei", betonte das Ministerium. Angesichts des Rückreiseverkehrs am Wochenende sei aber mit einer hohen Auslastung zu rechnen.

Unabhängig von der kurzfristigen Schließung an der Rastanlage Donautal-Ost habe das Ministerium deshalb schon am Freitag veranlasst, die Kapazitäten zu erhöhen. Die Testzentren an der A3 und an der A8 seien vom Roten Kreuz jeweils um eine Teststraße erweitert worden. "Wir werden das ganze Wochenende vor Ort sein", versprach der BRK-Sprecher.

Erst vor wenigen Tagen infizierte sich ein Mitarbeiter an der Teststation Donautal-Ost

Die Mitarbeiter von Eurofins warten nun auf das Ergebnis ihres Abstrichs, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Erst am vergangenen Montag wurde bekannt, dass sich ein Mitarbeiter der Teststation Donautal-Ost mit dem Virus infiziert hatte. Mehrere ehrenamtliche Helfer, die mit dem Mann Kontakt hatten, ließen daraufhin auch einen Abstrich nehmen und waren vorübergehend in Quarantäne.

Heimkehrer können sich kostenlos testen lassen; für Urlauber aus Risikogebieten ist ein Test bundesweit Pflicht. Bayern bot als zunächst einziges Bundesland schon seit Ende Juli kostenlose Tests für Heimkehrer auch an den Autobahnen an - anfangs noch mit freiwilligen Helfern des Bayerischen Roten Kreuzes. Heftige Kritik gab es nach einer Testpanne: Das Ergebnis von 44.000 Reiserückkehrern verzögerte sich, darunter auch von Hunderten nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten. (dpa/lby)

