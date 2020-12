vor 3 Min.

Corona-Verstoß im Landtag: Augsburger CSU-Politiker Jäckel entschuldigt sich

Plus Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln erhält der Augsburger CSU-Abgeordnete Andreas Jäckel wohl eine Geldstrafe aufgebrummt. Wie er darauf reagiert.

Von Michael Böhm

Herr Jäckel, ein Mittagessen in der Gaststätte des Bayerischen Landtags könnte Sie im Nachhinein teuer zu stehen kommen: Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln läuft ein Zwangsgeldverfahren gegen Sie. Können Sie sich noch an das Essen erinnern?

Andreas Jäckel: Natürlich kann ich das – es war ja erst vergangenen Donnerstag. Im Landtag ist die Gaststätte zur Zeit ja eigentlich geschlossen, es gibt dennoch etwas zu Essen, allerdings nur zum Mitnehmen. Alleine oder zu zweit darf man die Mahlzeit aber auch an einem der Tische einnehmen. Ich saß also am Donnerstag um kurz vor 12 Uhr gemeinsam mit einer Kollegin am Tisch, als nach und nach weitere Kollegen dazugekommen sind. Plötzlich saßen wir für einen kurzen Moment zu fünft am Tisch – und das hat offensichtlich jemand fotografiert.

Was bedeutet für Sie „ein kurzer Moment“?

Jäckel: Es waren ganz wenige Minuten, ich bin dann auch sehr schnell aufgestanden, als mir die Situation bewusst geworden ist. Aber darauf kommt es gar nicht an: Es war schlichtweg falsch, das möchte ich gar nicht relativieren. Ich bedaure den Fehler, der mich selbst am allermeisten ärgert.

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist wenig begeistert, wie zu hören ist...

Jäckel: Das ist richtig. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben, in der sie sehr deutlich gemacht hat, dass unser Verhalten falsch war und Konsequenzen haben wird.

Ihnen droht ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro.

Jäckel: Das werde ich natürlich auch bezahlen, schon allein um das Signal zu setzen, dass ich den Fehler wirklich bereue. Denn ich stehe hinter den Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen sollen, und ich bin davon überzeugt, dass wir alle da sehr konsequent sein müssen. Trotz allem ist mir dieser Fehler unterlaufen und das tut mir leid.

Was gab es an besagtem Donnerstag eigentlich zu Essen? Für 250 Euro hätte man schließlich fürstlich dinieren können...

Jäckel: Es gab gefüllte Paprika mit Kartoffeln.

