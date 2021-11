Corona

18:07 Uhr

Was sie über die "Booster"-Impfung in Bayern wissen müssen

Plus Angesichts rasant steigender Infektionszahlen setzt die Politik auf rasche Drittimpfungen. Wo man einen Termin vereinbaren kann und welches Vakzin eingesetzt wird.

Von Stephanie Sartor

Es gibt ein Wort, das in diesen Tagen besonders oft fällt: Booster. Gemeint sind damit Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19. Denn das Problem ist: Etwa sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung muss man damit rechnen, dass die Zahl der schützenden Antikörper sinkt. Angesichts der sich immer mehr verschärfenden Corona-Lage und massiv steigenden Infektionszahlen drängen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Politikerinnen und Politiker darauf, beim Boostern schneller zu werden. Wie viele Menschen sind in Bayern bereits ein drittes Mal geimpft? Wie kommt man an einen Termin? Wo wird geimpft? Und welcher Impfstoff wird dann eigentlich eingesetzt? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

