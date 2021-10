PK des Bayerischen Kabinetts zu Corona-Maßnahmen: Hier sehen Sie heute den Livestream

Das bayerische Kabinett spricht heute mit Landräten und Bürgermeistern der am stärksten von Corona betroffenen Regionen über Corona-Maßnahmen. Hier sehen sie die anschließende Pressekonferenz im Livestream.

Die Corona-Zahlen in Bayern sind zuletzt stark angestiegen. Deshalb tagt am Dienstag das bayerische Kabinett und berät über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Mit dabei sind auch Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie Landrätinnen und Landräte der am stärksten betroffenen Regionen. Aktuell liegt die Inzidenz in Bayern laut RKI bei 181,3, nur in Sachsen und Thüringen ist der Wert aktuell höher.

Immer mehr Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen

Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind die Infektionszahlen in Bayern aktuell so hoch wie noch nie. Im Freistaat lag die Inzidenz bei Sechs- bis Elfjährigen in der vergangenen Woche bei 415. Das geht aus den Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Montag hervor, am Dienstag hat das LGL aus technischen Gründen noch keine Daten veröffentlicht.

Auch in der Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen sind die Infektionszahlen massiv angestiegen. Die Inzidenz liegt hier inzwischen bei 391. Bei den etwas Älteren, der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen, liegt die Inzidenz bei 324.

Kabinett in Bayern zu Corona-Maßnahmen: Hier sehen die Pressekonferenz heute im Livestream

Über die Ergebnisse der Sitzung berichten heute ab 13 Uhr auf einer Pressekonferenz der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Die Pressekonferenz wird live übertragen, den Livestream sehen Sie auf der Seite der bayerischen Staatskanzlei. (AZ)

