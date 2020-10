vor 16 Min.

Corona in Bayern: Söder gibt Regierungserklärung ab

Die Infektionslage in Bayern verschärft sich. Ministerpräsident Markus Söder will deshalb in einer Regierungserklärung zur Corona-Pandemie einen neuen Fahrplan vorgeben.

In Bayern steigen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus rapide an. Mittlerweile liegt der gesamte Freistaat über dem bundesweit vereinbarten Warnwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner. Wie es nun in Bayern weiter gehen soll, erklärt Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) gegen 13 Uhr in einer Regierungserklärung zur Corona-Pandemie.

Hier können Sie die Regierungserklärung live verfolgen. Wer sich die Regierungserklärung in Gebärdensprache übersetzt und mit Untertiteln ansehen möchte, kann das hier tun.

Zuletzt hatte Söder zum Mittel der Regierungserklärung unter dem Motto "Leben mit Corona - Bayerns Fahrplan" im April 2020 gegriffen. Der Ministerpräsident skizzierte damals Bayern als Vorbild im Kampf gegen das Coronavirus, appellierte jedoch an die Bürger: "Geduld hat Leben gerettet, Ungeduld kann Leben wieder riskieren."

Einen ähnlichen Ton dürfte Söder auch diesmal anschlagen. Allerdings mit einem anderen Ausgangspunkt. Während sich im April die Infektionslage langsam zu entspannen schien - am 20. April etwa gab es 399 neue Infektionen - wurden am Mittwoch vom Robert-Koch-Institut 1222 neue Fälle in Bayern gemeldet.

Söder: "Bleiben Sie weiter vorsichtig und schützen Sie sich und andere!"

Deshalb wird Söders Fokus in seiner Regierungserklärung wohl besonders auf einem Appell an Bayerns Bürger liegen, die Corona-Maßnahmen einzuhalten. Bereits vor wenigen Tagen sagte er: "Meine Bitte: Bleiben Sie weiter vorsichtig und schützen Sie sich und andere! Die Maßnahmen können Leben retten und einen zweiten Lockdown verhindern."

In Bayern gibt es bereits erste Schritte hin zu massiven Einschränkungen: Mit dem Berchtesgadener Land ist der erste Landkreis wegen gestiegener Corona-Zahlen wieder im Lockdown. Söder kündigte am Montag an, dass das öffentliche Leben rund um Berchtesgaden weitgehend heruntergefahren wird. Der Landkreis ist mit 252 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen der am stärksten betroffene in ganz Deutschland. (AZ)

