Corona und Autismus: Wenn die Maske hilflos macht

Plus Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen leiden besonders unter den Corona-Masken. Denn ihnen fehlen dadurch ganz wichtige Hinweise für die Kommunikation.

Von Markus Bär

Tom ist unzufrieden. Nicht erst seit heute. Eigentlich schon seit Monaten. Der hochgewachsene junge Mann, 22 Jahre alt, blickt in die Gesichter um ihn herum, die wegen der derzeit geltenden Vorsichtsmaßnahmen natürlich maskiert sind. Sein Kommentar dazu lautet treffend wie lapidar: „Scheiß Corona“. Nun muss man dazu folgendes wissen: Tom (er heißt eigentlich anders) hat eine Autismus-Spektrum-Störung. So wie alle anderen Menschen in der Unterallgäuer Einrichtung „Fichtenhaus Lebensraum“, in der Tom lebt. Eine Einrichtung, die besonders von der Corona-Pandemie getroffen ist.

Nicht, weil jemand infiziert wäre. Sondern weil Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung derzeit erheblich in ihrer Wahrnehmung beeinträchtigt sind. Sie sind darauf angewiesen, im Gesicht des Gegenübers zu lesen. Weil sie ohnehin Probleme haben, soziale Signale der Außenwelt zu deuten. Aber was machen sie, wenn man nicht in den Gesichtern der Anderen lesen kann – weil sie maskiert sind? Somit – wie beispielsweise auch kleine Kinder – besonders von der Maskenpflicht beeinträchtigt sind.

Tom fragt: "Wann ist Corona endlich vorbei?"

Alle Welt fragt sich dieser Tage, wann endlich Schluss ist mit den sich nunmehr schon eine gefühlte Ewigkeit hinziehenden Einschränkungen. So geht es auch Tom. „Wann ist Corona endlich vorbei?“, fragt er immer wieder. „Doch die Antwort können wir ihm natürlich nicht geben“, erläutern Marina Sonntag, Leiterin des „Fichtenhaus Lebensraum“, und Harald Pienle, Geschäftsführer der Einrichtung.

Mit Schrecken erinnern sie sich noch an die vielen Wochen, in denen die zwölf Bewohner des Fichtenhauses aus Sicherheitsgründen so gut wie keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben durften. Etwa beim ersten Lockdown vergangenes Jahr. Keine Angehörige durften kommen, kein Einkauf, kein Ausflug war möglich. Das machte viele Bewohner unzufrieden, manchmal sogar aggressiv. Kein Wunder, wenn man plötzlich wie eingesperrt ist. „Nur mit uns, dem Personal, bestand Kontakt“, sagt Pienle.

Das "Fichtenhaus" ist freundlich und modern eingerichtet

Das „Fichtenhaus“ befindet sich direkt an der Bahnhofstraße, der Hauptstraße von Anhofen, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Markt Wald. Das keine vier Jahre alte Gebäude ist freundlich und modern eingerichtet, umgeben von einem schönen Garten, der von den Bewohnern rege genutzt wird. Denn Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung brauchen oft auch ganz viel Zeit und Raum für sich. Etwa, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie sie das erwartet haben. Wenn sich eine Struktur plötzlich ändert. Was diesen Menschen sehr starke Probleme bereiten kann. Das äußert sich dann zum Beispiel darin, dass sie mit ihrem Ärger das Alleinsein suchen und ihrem Unmut teils mit lauten Tönen Ausdruck verleihen. Manche Bewohner können nicht sprechen, geben Laute von sich, die Außenstehende zunächst nicht deuten können.

Tom (rechts) ist glücklich, wenn es zusammen mit Michael Böck zur Arbeit hinaus in den Wald geht. Als von Autismus Betroffener leidet er besonders unter den Corona-Masken. Bild: Harald Pienle

Das „Fichtenhaus“ ist auf eine private Initiative in den 1990er Jahren entstanden und zu einer Spezialeinrichtung geworden, die es in dieser Form nur selten gibt. Weil sie ganz besonders auf das Thema Autismus eingeht. Viele der Bewohner haben noch eine zweite oder dritte Diagnose, teils physischer, teils psychiatrischer Natur. „Viele können sich zwar nicht verbal äußern, aber man kann sich über Gefühl und Empathie mit ihnen verständigen, wenn man sich auf diese Menschen einlässt“, sagt Marina Sonntag. Die gelernte Erzieherin hat sich zusätzlich zur Fachkraft für Autismus weitergebildet. „Derzeit werden viele Menschen mit ihren besonderen Problemen übersehen. Dazu zählen eben auch Menschen mit einem Autismus-Spektrum-Störung.“ Es ist dem „Fichtenhaus“ wichtig, auf diese Situation hinzuweisen.

Die Arbeit im Wald hilft jetzt bei Corona ganz besonders

Zum Glück für die Bewohner hat das „Fichtenhaus“ nicht nur dem Namen nach eine Beziehung zum Holz, zum Wald. Denn als besonderes therapeutisches Angebot zählt die Arbeit im Wald – das gibt es in dieser Form sonst nur noch in Hamburg, sagt Harald Pienle. Die Idee stammt ursprünglich aus der Schweiz.

Schon lange weiß man, dass sinngebende Arbeiten und Tätigkeiten Menschen mit mentalen Problemen Struktur, Zufriedenheit und Selbstvertrauen geben kann. So ist das auch bei Menschen mit Autismus. Tom etwa liebt die Arbeit im Wald. Er weiß alles über Kettensägen, hat sogar ein Modell der bekannten Firma Stiehl, aus Sicherheitsgründen aber ohne scharfe Kette. Es geht ihm dabei vor allem darum, wie ein Motor funktioniert, was etwa ein Wankelmotor ist, wo dort die Zündkerzen sitzen. Tom, der aus dem Raum Augsburg stammt, geht Mitarbeiter Michael Böck im Wald stolz zur Hand. „Die Arbeit macht Spaß“ sagt er. Auch, weil er dabei raus kommt, in die Natur. Aber natürlich hofft auch er, dass bald wieder das richtige, das ganz normale Leben losgeht. Geimpft ist die gesamte Einrichtung zum Glück schon. Einen Coronafall hat es eh bislang weder bei Bewohnern noch beim Personal gegeben. Aber auf das normale Leben, darauf muss auch Tom noch etwas warten.

Wodurch entsteht Autismus?

Einteilung: Autismus wurde bislang zumeist in drei Kategorien unterschieden: frühkindlicher, atypischer Autismus und Asperger-Syndrom. Da sich diese jedoch in der Praxis nur schwer abgrenzen lassen, spricht man heute eher von einem Autismus-Spektrum-Syndrom, bei dem die Betreffenden unterschiedliche Schweregrade aufweisen.

Kennzeichen: Menschen mit einem Autismus-Spektrum-Syndrom können soziale und emotionale Signale nur schwer einschätzen und haben Schwierigkeiten, diese auszusenden. Die Reaktionen auf Gefühle anderer Menschen oder soziale Situationen sind selten angemessen. Auch sind Gesprächsaustausch, Flexibilität im Sprachausdruck und in der Sprachmelodie oft ebenso wenig ausgeprägt wie begleitende Gestik. Viele Betroffene können gar nicht sprechen. Nicht zuletzt fallen oft stereotype, sich wiederholende Verhaltensweisen auf. Und Schwierigkeiten, von Routinen abzuweichen. Die intellektuellen Fähigkeiten reichen von Minderbegabungen über normale Intelligenz bis hin hoher Intelligenz mit Inselbegabungen (Beispiel: ganze Zugfahrpläne werden auswendig gelernt).

Ursache: Bis heute ist trotz Forschung keine Ursache bekannt. Thesen aus den 1960er Jahren, wonach Autismus auf lieblose Eltern zurückzuführen sind, sind längst widerlegt.

Häufigkeit: Auf 1000 Menschen kommen sechs bis sieben Betroffene, wobei die Angaben variieren.

Behandlung: Es gibt keine ursächliche Behandlung. Optimal für Betroffene ist die Schaffung einer verständnisvollen und reizarmen Umgebung und die Förderung der individuellen Fähigkeiten.

