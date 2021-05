Corona und Schule

Können Schüler durch Förderkurse wieder aufholen?

Plus Zwei Wochen lang sollen Schüler mit Lernrückständen in den Sommerferien an die Schulen kommen. Wie funktioniert das neue Förderprogramm? Eine Analyse in fünf Punkten.

Von Sarah Ritschel

Der Wissensstand hat gelitten, aber noch mehr die Seele: Die Corona-Pandemie hat Bayerns Schüler sehr mitgenommen. Depressive Ängste und Sorgen nahmen deutlich zu. Grundschüler haben im schlimmsten Fall das Wissen eines dreiviertel Schuljahres verloren, wie eine Augsburger Studie kürzlich zeigte.

