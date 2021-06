Bayerns Zeugnisfeiern ohne Testpflicht und pauschale Teilnehmergrenze

Rund 244.000 Absolventinnen und Absolventen in Bayern erhalten bald ihr Abschlusszeugnis. Die Verleihung soll trotz Corona in einem feierlichen Rahmen möglich sein.

Für die feierlichen Verleihungen der Zeugnisse an Bayerns Schulen gibt es trotz der Corona-Krise keine pauschale Deckelung der erlaubten Teilnehmerzahl. Allerdings ergebe sich in der Praxis durch das Abstandsgebot zu Angehörigen anderer Hausstände vielfach dennoch eine Begrenzung der Teilnehmerzahl durch die räumliche Situation, teilte das Kultusministerium am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München mit. Zur Teilnahme sei auch keine Vorlage eines negativen Corona-Tests erforderlich.

Schulen können Abschlusszeugnisse auch in diesem Jahr bei großen Veranstaltungen übergeben

"Ich freue mich sehr, dass die Schulen auch in diesem Schuljahr die Abschlusszeugnisse der rund 244.000 Absolventinnen und Absolventen im Rahmen von feierlichen Zeugnisverleihungen übergeben können", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Für viele Schülerinnen und Schüler sei dies ein wichtiges Ereignis im Leben, das sie lange in Erinnerung behalten. "Wichtig ist, dass wir auf Infektionsschutzmaßnahmen achten."

Diese Regeln gelten für Zeugnisübergaben

Konkret bedeutet dies, dass die Veranstaltungen von der Schule organisiert und durchgeführt werden müssten, aber sowohl im Freien als auch im Schulgebäude stattfinden dürften. Möglich seien - anders als im vergangenen Jahr - auch Reden und eine musikalische Begleitung, wodurch die Veranstaltungen eine "feierliche Note" erhielten. Eine Bewirtung sei aber auch in diesem Jahr nicht möglich. Generell würden für alle Veranstaltungen die Vorgaben des Rahmenhygieneplans für die Schulen gelten. Dazu gehöre etwa das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. (dpa)