Coronavirus: An diesen Schulen in Bayern fällt der Unterricht aus

Weil auch in Bayern Menschen am Coronavirus erkrankt sind, fällt an manchen Orten der Unterricht aus. Welche Schulen betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Das neuartige Corona-Virus tritt inzwischen auch in Bayern auf. Folglich gibt es in betroffenen Gemeinden Sofortmaßnahmen, damit sich die Menschen nicht mit dem Erreger Sars-CoV-2 anstecken, der die Krankheit Covid-19 auslöst. Das kann auch die Schüler betreffen: In einigen bayerischen Schulen fällt der Unterricht aus. Schulen in Schwaben sind bislang nicht betroffen.

An diesen Orten in Bayern fällt die Schule aus

Unterhaching : In Unterhaching sei ein Kind, das das Lise-Meitner-Gymnasium besuche, nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert, teilte das Landratsamt München mit. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung hätten daher entschieden, die Schule am Donnerstag und Freitag zu schließen. Alle Schülerinnen und Schüler sollten demnach zu Hause bleiben.

Würzburg : In Würzburg wurden zwei junge Erwachsene der Leonhard-Frank-Schule positiv auf das Coronavirus getestet. Der Unterricht falle nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Regierung Unterfranken am Donnerstag aus, teilte die Stadt Würzburg mit. Ob es sich bei beiden um Schüler oder Lehrer handelt war zunächst unklar. (dpa)

Dass weitere Schulen von den Schließungen betroffen sein werden, ist zu erwarten: Unter anderem wurden am Mittwoch erste Corona-Fälle in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg entdeckt. Auch in Lindau und im Ostallgäu gibt es bereits Fälle. Ob Schulen geschlossen werden, hängt aber auch davon ab, wer die Infizierten sind - haben sie keinen Kontakt zu schulischen Einrichtungen oder Schülern, muss der Unterricht nicht ausfallen.

