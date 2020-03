vor 17 Min.

Coronavirus: Bayern verlängert Ausgangsbeschränkungen

Es gab vorab kaum Zweifel, dass Ministerpräsident Söder die weitgehenden Ausgangsbeschränkungen für Bayern verlängert. Nun steht fest, bis wann.

Von Sandra Liermann





Seit neun Tagen sind in Bayern weitreichende Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus in Kraft. Am Montagmittag gab Ministerpräsident Markus Söder bekannt, dass diese Maßnahmen verlängert werden. In einer Pressekonferenz sagte er: "Die Lage ist weiter sehr, sehr ernst. Deswegen gibt es keinen Anlass darüber zu reden, dass es Entwarnung gebe oder Anlass dafür, falsche Hoffnungen zu wecken." Daher gebe es keinen "vorschnellen Exit".

Er ergänzte: "Auch wir in Bayern müssen die Maßnahmen verlängern", betonte aber, diese nicht verschärfen zu wollen. Bis Sonntag, 19. April werden die getroffenen Maßnahmen daher verlängert. Dass diese Entscheidung kommen würde, daran hatte es zuvor kaum Zweifel gegeben. Söder selbst hatte zuletzt vor einem zu frühen Ende der Auflagen und Beschränkungen gewarnt.

In der Pressekonferenz verglich Markus Söder die aktuelle Situation mit einer schweren Krankheit: "Wer zu früh aufsteht, riskiert einen ganz massiven Rückfall."

Denjenigen, die bereits jetzt unter "Lagerkoller" litten, sagte Söder: "Es ist notwendig." Es handele sich nicht um eine übervorsichtige Maßnahme. "Wir müssen Leben retten", sagte Söder. "Wir machen nichts anderes."

Die Coronavirus-Zahlen in Bayern bergen aber einen kleinen Grund zur Hoffnung. Die Kurve der Infektionszahlen flache langsam ab, erklärte Söder. Eine Verdopplung der Fälle in Bayern finde nunmehr alle fünf Tage statt und nicht mehr alle 2,8 Tage.

Bayern will mehr Masken zur Verfügung stellen

Die Bayerische Wirtschaft könne ihrem Versorgungsauftrag gerecht werden, erklärt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. "Es wird keine Engpässe geben auf absehbare Zeit."

Um schnell Liquidität zu gewährleisten, hat der Freistaat Soforthilfen in Aussicht gestellt. 200.000 Anträge sind Aiwanger zufolge bereits eingegangen. Ab Dienstag sollen die Soforthilfen für kleine und mittlere Unternehmen noch einmal aufgestockt und die Bearbeitung beschleunigt werden.

Um Infektionswege nachzuverfolgen, sollen im Freistaat 3000 Menschen abgestellt werden, darunter zahlreiche Beamte. Zudem sollen alle Statistik-Kapazitäten mobilisiert werden, wie beispielsweise aus dem Statistikamt. Der für dieses Jahr geplante Zensus werde daher auf das kommende Jahr verschoben.

"Ein Engpass ist und bleibt das medizinische Material", betonte Söder. Man arbeite in dieser Hinsicht eng mit dem Bund zusammen. Wer mit Masken Geschäfte mache, solle bestraft werden. Eine eigene "Beschaffungs-Unit" mit Einkaufsexperten solle den Freistaat beraten. BMW unterstütze Bayern bereits, auch Siemens wolle nun eine Million Masken pro Woche zur Verfügung stellen. 100

"Wir brauchen jetzt eine Umstellung von Produktionskapazitäten auf Notfall-Wirtschaft", betonte Söder.

Ausgangsbeschränkungen: Diese Maßnahmen gelt en in Bayern

Zur Eindämmung des Coronavirus gelten in ganz Bayern seit dem 21. März umfangreiche Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist - zunächst eben befristet bis einschließlich 3. April - nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arztbesuche, aber auch "Sport und Bewegung an der frischen Luft" - das aber nur alleine oder mit den Menschen, mit denen man in einer Wohnung zusammenlebt. Zudem müssen alle Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben, ausgenommen davon sind lediglich Mitnahme-, Liefer- und Drive-in-Angebote.

Läden abseits der Grundversorgung müssen ebenfalls geschlossen bleiben, und das schon seit dem 18. März. Hier hat die Staatsregierung die Frist, die ansonsten am Montag ausgelaufen wäre, inzwischen ebenfalls zunächst bis 3. April verlängert. Auch dies ist nun, wie die Ausgangsbeschränkungen, in einer Rechtsverordnung geregelt.





Sie haben die Pressekonferenz verpasst? Hier können Sie sie nachträglich anschauen.

