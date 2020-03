12.03.2020

Coronavirus: Diese Schulen in Bayern sind am Freitag geschlossen

Weil auch in Bayern Menschen am Coronavirus erkrankt sind, fällt an zahlreichen Orten der Unterricht aus. Welche Schulen betroffen sind, zeigt unser Überblick.

Am Freitagmorgen hat die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen erfahren, dass Bayern ab dem kommenden Montag alle Schulen schließen will. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Das neuartige Corona-Virus tritt inzwischen auch in Bayern auf. Folglich gibt es in betroffenen Gemeinden Sofortmaßnahmen, damit sich die Menschen nicht mit dem Erreger Sars-CoV-2 anstecken, der die Krankheit Covid-19 auslöst. Das kann auch die Schüler betreffen: In zahlreichen bayerischen Schulen fällt der Unterricht aus.

Bayern will bis Freitag über generelle Schulschließungen beraten

Ob es in Bayern wegen des Coronavirus generelle Schulschließungen geben soll, will der Freistaat bis Freitagvormittag entscheiden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte dazu: "Ich schließe nicht aus, dass wir Schulschließungen haben werden", und fügte an, "dass wir auch eine Lösung für die Kitas finden werden". Dies bedeute aber, dass Einrichtungen nicht nur einfach geschlossen würden.

Bisher wird von Fall zu Fall entschieden, ob eine Schule offen bleibt oder geschlossen wird. In Bayern sind schon zahlreche Schulen geschlossen. Welche erfahren Sie in unserem Überblick.

An diesen Orten in Bayern fällt die Schule aus

Schwaben

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Adelsried 10.03.2020 23.03.2020 Grundschule Großaitingen 10.03.2020 23.03.2020 Grundschule Kutzenhausen 10.03.2020 23.03.2020 Grundschule Zusmarshausen 10.03.2020 23.03.2020 Mittelschule Großaitingen 10.03.2020 23.03.2020 Staatl. Realschule Zusmarshausen 10.03.2020 23.03.2020

Landkreis Donau-Ries

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Montessori-Volksschule Deiningen (Grund- u. Hauptschule) 11.03.2020 13.03.2020

Landkreis Günzburg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Heinrich-Sinz-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Ichenhausen 11.03.2020 13.03.2020 Hyazinth-Wäckerle-Grundschule Ziemetshausen 10.03.2020 12.03.2020 Theresia-Haltenberger-Grundschule Balzhausen 12.03.2020 13.03.2020

Landkreis Kempten (Allgäu)

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Agnes-Wyssach-Schule Kempten priv. Sonderpäd. Förderzentrum der Schwabenhilfe für Kinder e.V. 12.03.2020 13.03.2020 Sonderpädagogisches Förderzentrum Kempten ( Allgäu ) - Teilzentrum II 12.03.2020 13.03.2020

Landkreis Lindau (Bodensee)

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Bodensee-Gymnasium Lindau 09.03.2020 20.03.2020 Valentin-Heider-Gymnasium Lindau 09.03.2020 16.03.2020

Oberbayern

Landkreis Berchtesgadener Land

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung CJD Christophorusschule Berchtesgaden Staatl. anerk. Realschule in Schönau 13.03.2020 29.03.2020 CJD Christophorusschulen Berchtesgaden - Gymnasium d.CJD in Schönau am Königssee 12.03.2020 27.03.2020 CJD Christophorusschulen Berchtesgaden - Private Fachoberschule des CJD in Schönau am Königssee 13.03.2020 27.03.2020

Landkreis Dachau

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Fachoberschule Karlsfeld des Fachoberschule Dachau e.V. 06.03.2020 13.03.2020

Landkreis Ebersberg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Ebersberg 12.03.2020 16.03.2020 Grundschule Vaterstetten , am Hans-Luft-Weg 09.03.2020 20.03.2020 Humboldt-Gymnasium Vaterstetten in Baldham 09.03.2020 20.03.2020 Mittelschule Ebersberg 12.03.2020 16.03.2020 Mittelschule Vaterstetten , am Hans-Luft-Weg 09.03.2020 20.03.2020 Staatliches Gymnasium Kirchseeon 12.03.2020 20.03.2020

Landkreis Freising

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Zolling 11.03.2020 13.03.2020 Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium Moosburg 11.03.2020 13.03.2020

Landkreis Miesbach

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Anton-Weilmaier-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Hausham 13.03.2020 18.03.2020 Grundschule Gmund a. Tegernsee 12.03.2020 27.03.2020 Private Volksschule Holzkirchen ( Grundschule ) 11.03.2020 16.03.2020 Privatgymnasium Holzkirchen 05.03.2020 16.03.2020

Landkreis München

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Ernst-Mach-Gymnasium Haar 11.03.2020 15.03.2020 Grundschule Deisenhofen in Oberhaching 11.03.2020 22.03.2020 Grundschule Haar, am Jagdfeldring 12.03.2020 13.03.2020 Grundschule Hohenbrunn 11.03.2020 15.03.2020 Grundschule Ismaning am Kirchplatz 13.03.2020 16.03.2020 Grundschule Neubiberg 16.03.2020 16.03.2020 Grundschule Neukeferloh in Grasbrunn 10.03.2020 13.03.2020 Grundschule Oberhaching , am Kirchplatz 11.03.2020 15.03.2020 Gymnasium Oberhaching 09.03.2020 18.03.2020 Gymnasium Ottobrunn 12.03.2020 13.03.2020 Johann-Andreas-Schmeller-Realschule Staatliche Realschule Ismaning 12.03.2020 17.03.2020 Josef-Breher-Mittelschule Pullach i. Isartal 12.03.2020 16.03.2020 Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching 10.03.2020 15.03.2020 Kelten-Grundschule Aschheim 11.03.2020 12.03.2020 Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching 10.03.2020 15.03.2020 Mittelschule Taufkirchen , am Lindenring 13.03.2020 16.03.2020 Staatliche Fachoberschule Unterschleißheim 10.03.2020 17.03.2020 St.-Emmeram-Realschule Staatl. Realschule Aschheim 11.03.2020 12.03.2020 Staatliche Fachoberschule Unterschleißheim 10.03.2020 17.03.2020

Stadt München

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Erzbischöfliche Maria-Ward-Realschule Nymphenburg , München 09.03.2020 20.03.2020 Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg , München 09.03.2020 20.03.2020 Grundschule München , Pfarrer-Grimm-Straße 1 11.03.2020 20.03.2020 Grundschule München , Astrid-Lindgren-Straße 11 11.03.2020 13.03.2020 Grundschule München , Südliche Auffahrtsallee 82 10.03.2020 20.03.2020 Grundschule München , Türkenstraße 68 12.03.2020 16.03.2020 Grundschule München , Turnerstraße 46 12.03.2020 25.03.2020 Grundschule München , Waldmeisterstraße 38 13.03.2020 26.03.2020 Grundschule München , Weißenseestraße 45 11.03.2020 24.03.2020 Jan-Amos-Comenius-Grundschule der Münchner Schulstiftung - Ernst v. Borries 12.03.2020 13.03.2020 Jüdisches Gymnasium München in Trägerschaft der Israelitischen Kultusgemeinde München u.Oberbayern 12.03.2020 16.03.2020 Maximiliansgymnasium München 09.03.2020 20.03.2020 Otto-Steiner-Schule, Priv. Förderzentrum , Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, München , 12.03.2020 24.03.2020 Rupprecht-Gymnasium München 09.03.2020 20.03.2020 Samuel-Heinicke-Schule, Priv. Realschule zur sonderpäd. Förd., Förderschwerpunkt Hören, München 11.03.2020 24.03.2020 Sinai-Grundschule d.Israelitischen Kultusgemeinde, priv. staatl. anerk. jüdische Volksschule München 13.03.2020 16.03.2020 Sonderpädagogisches Förderzentrum München-Ost an der Astrid-Lindgren-Str. 5 06.03.2020 19.03.2020 Städt. Berufsschule für das Bau- und Kunsthandwerk München 11.03.2020 19.03.2020 Städt. Fachakademie f. Heilpädagogik München Anton-Fingerle-Zentrum 11.03.2020 19.03.2020 Städt. Fachschule für Bautechnik München 11.03.2020 19.03.2020 Städt. Robert-Bosch-Fachoberschule für Wirtschaft München 09.03.2020 20.03.2020 Städtische Elly-Heuss-Realschule München 12.03.2020 20.03.2020 Städtische Fachoberschule für Gestaltung München 12.03.2020 26.03.2020 Städtische Ludwig-Thoma-Realschule München 13.03.2020 26.03.2020 Städtische Nelson-Mandela-Berufsoberschule Wirtschaft in München 11.03.2020 19.03.2020 Städtische Wilhelm-Busch- Realschule München 09.03.2020 20.03.2020 Städtisches St.-Anna-Gymnasium München 12.03.2020 13.03.2020 Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium München 05.03.2020 19.03.2020

Rosenheim

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Karolinen-Gymnasium Rosenheim 11.03.2020 20.03.2020

Landkreis Starnberg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Weßling 11.03.2020 17.03.2020 Gymnasium Tutzing 07.03.2020 16.03.2020 Montessori-Schule Inning a. Ammersee , Priv. Volksschule (Grund- und Hauptschule) 12.03.2020 13.03.2020 Munich International School e.V., priv. Volksschule ( GS u. HS) Schloss Buchhof, Starnberg / 12.03.2020 13.03.2020 Staatl. Fachoberschule Starnberg 09.03.2020 18.03.2020

Oberfranken

Landkreis Weilheim-Schongau

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Staatl. Berufsschule Weilheim i.OB 12.03.2020 13.03.2020 Staatliche Fachoberschule Weilheim i.OB 13.03.2020 27.03.2020

Bamberg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung E.T.A.Hoffmann-Gymnasium Bamberg 11.03.2020 13.03.2020

Landkreis Bayreuth

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Graf-Botho-Grundschule Pottenstein 09.03.2020 12.03.2020 Graf-Botho-Mittelschule Pottenstein 09.03.2020 12.03.2020 Grundschule Eckersdorf 09.03.2020 20.03.2020 Mittelschule Eckersdorf 09.03.2020 20.03.2020 Staatliche Realschule Pegnitz 08.03.2020 18.03.2020

Bayreuth

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Jean-Paul-Grundschule Bayreuth 12.03.2020 13.03.2020

Forchheim

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Gymnasium Fränkische Schweiz Ebermannstadt 11.03.2020 20.03.2020

Hof

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Johann-Christian-Reinhart- Gymnasium Hof 09.03.2020 13.03.2020

Kulmbach

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach 09.03.2020 12.03.2020

Oberpfalz

Amberg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Gregor-Mendel-Gymnasium Amberg 09.03.2020 15.03.2020

Cham

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Pemfling 09.03.2020 13.03.2020 Joseph-von-Fraunhofer-Gymnasium Cham 09.03.2020 13.03.2020 Robert-Schuman-Gymnasium Cham 09.03.2020 13.03.2020

Neumarkt in der Oberpfalz

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Erich Kästner Grundschule Postbauer-Heng 16.03.2020 16.03.2020 Erich Kästner Mittelschule Postbauer-Heng 16.03.2020 16.03.2020

Landkreis Regensburg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Staatl. Gymnasium Lappersdorf 11.03.2020 23.03.2020

Weiden in der Oberpfalz

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Private Caritas Fachakademie für Sozialpädagogik Weiden 12.03.2020 13.03.2020

Haßberge

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule Staatliche Realschule Ebern 13.03.2020 20.03.2020 Freie Waldorfschule in den Mainauen Haßfurt des Gründungskreises Waldorfschule Mainfranken e.V. 09.03.2020 13.03.2020 Wallburg-Realschule Staatliche Realschule Eltmann 11.03.2020 20.03.2020

Landkreis Main-Spessart

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Staatliche Realschule Marktheidenfeld 10.03.2020 22.03.2020

Landkreis Miltenberg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Priv. Montessori-Volksschule Sulzbach (Grund- und Hauptschule) 12.03.2020 22.03.2020

Landkreis Schweinfurt

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Staatl. Realschule Schonungen 12.03.2020 20.03.2020 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Schweinfurt 12.03.2020 16.03.2020

Landkreis Würzburg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Georg-Anton-Urlaub-Grundschule Thüngersheim 11.03.2020 13.03.2020

Würzburg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Dag-Hammarskjöld-Gymnasium, Evangelisches Gymnasium Würzburg 09.03.2020 13.03.2020 David-Schuster-Realschule Staatl. Realschule Würzburg III 10.03.2020 13.03.2020 Leonhard-Frank-Grundschule Würzburg-Heuchelhof/Rottenbauer 06.03.2020 13.03.2020

Mittelfranken

Erlangen

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Berufsfachschule f. Krankenpflege Erlangen d. Malteser Waldkrankenhaus Erl.GmbH 12.03.2020 13.03.2020 Priv. Franconian International School (FIS) Erlangen (Grund- und Hauptschule) 09.03.2020 13.03.2020

Fürth

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Leopold-Ullstein-Realschule - Staatliche Realschule Fürth - 10.03.2020 22.03.2020

Nürnberg

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 09.03.2020 13.03.2020 Städtisches Labenwolf-Gymnasium Nürnberg 06.03.2020 20.03.2020

Niederbayern

Lankreis Dingolfing-Landau

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Herzog-Tassilo-Realschule Staatliche Realschule Dingolfing 11.03.2020 20.03.2020

Landkreis Keilheim

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Aiglsbach 10.03.2020 12.03.2020

Landshut

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Carl-Orff 13.03.2020 20.03.2020

Landkreis Landshut

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Obersüßbach 10.03.2020 20.03.2020

Landshut

Name der Schule Beginn der Schließung Ende der Schließung Grundschule Carl-Orff Landshut 13.03.2020 20.03.2020

Der Deutsche Lehrerverband lehnt flächendeckende Schulschließungen wegen des neuartigen Coronavirus wie in Italien ab. Lange Komplettschließungen ohne konkret nachgewiesene, bestätigte Verdachtsfälle halte er für falsch, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger.

Hochschulen in Bayern: Sommersemester 2020 startet später

Das bayerische Kabinett hat außerdem am Dienstag, 10. März, entschieden, dass der Start des Sommersemesters 2020 an den staatlichen Hochschulen in Bayern für angewandte Wissenschaften sowie an den Kunst- und Musikhochschulen erst am 20. April stattfindet. Wissenschaftsminister Bernd Sibler betont: "Mit dieser Maßnahme gewinnen wir fünf Wochen wertvolle Zeit. Wir wollen das Gesundheitssystem entlasten und die Bevölkerung und unsere Hochschulfamilie schützen. Gleichzeitig können wir so verhindern, dass unsere Hochschulfamilie das Semester mit Bedenken und Unsicherheit beginnt. Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung sehr genau und steuern nach, wenn dies notwendig sein sollte."

(mit dpa)

