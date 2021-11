Diese verschärften Regeln gelten für Besuche in Kliniken der Region

Mit strengeren Besuchsregeln wollen die Krankenhäuser das Infektionsrisiko auf den Stationen senken. Manche Kliniken verbieten den Besuch komplett.

In Bayern sind die Corona-Infektionszahlen so hoch wie niemals zuvor in der Pandemie. Auf den Intensivstationen werden viele Menschen behandelt, die die Infektion mit dem Coronavirus schwer getroffen hat – vor allem ungeimpfte. Gleichzeitig läuft auch der normale Krankenhausbetrieb weiter – wichtige Operationen, Geburten und Notfälle lassen sich nicht verschieben.

Damit das Risiko sinkt, dass sich Corona-Infektionen im Krankenhaus ausbreiten, schränken viele Häuser aktuell die Besuchsmöglichkeiten ein. Dann haben weniger Menschen als vorher Zutritt; außerdem gelten andere Regeln, was getestete Besuchspersonen angeht. Welche Klinik wie streng reagiert, haben wir hier zusammengefasst.

Kliniken in Augsburg verschärfen Besuchsregeln

Im Universitätsklinikum Augsburg gilt für Besuche die 2G-Regel. Pro Patient und Patientin ist eine feste Besuchsperson zugelassen, die täglich maximal für eine Stunde kommen darf. Details zu den Besuchszeiten auf den verschiedenen Stationen sind auf der Website der Uniklinik zu finden.

Auch in der Stadtklinik im Diako gilt dürfen nur Geimpfte und Genesene zu Besuch kommen; zudem ist auch hier nur eine feste Besuchsperson pro Patient und Patientin zugelassen. Die Besuchszeit ist täglich von 14 bis 18 Uhr für maximal eine Stunde. Wer in der Klinik mit Corona infiziert ist, darf keinen Besuch empfangen. Der Besuch von Sterbenden kann in Absprache mit der jeweiligen Station unter Ausnahmen möglich sein. Weitere Informationen zu den Regeln finden Sie hier.

2G auch im Klinikum Landsberg am Lech

Im Landkreis Landsberg liegt die Inzidenz aktuell bei fast 260. Im Klinikum Landsberg am Lech gilt die 2G-Regel. Außerdem sollen die Besucherinnen und Besucher durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Die Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 18 Uhr für jeweils eine Stunde. Pro Tag darf pro Patient oder Patientin eine Person zu Besuch kommen. Weitere Informationen zum Besuch im Klinikum Landsberg am Lech gibt es auf der Website des Klinikums.

Günzburg und Krumbach: Keine Patientenbesuche mehr erlaubt

In den Kreiskliniken Günzburg und Krumbach sind Patientenbesuche jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Wie die Kliniken mitteilen, bleiben in Ausnahmefällen Besuche auf der Intensivstation erlaubt, wenn vorher eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgt. Auf der Covid-Station sind Besuche nicht möglich.

Bei Entbindungen in den Kliniken Günzburg und Krumbach darf laut Mitteilung der Vater dabei sein und auch nach der Geburt zu Besuch kommen. Nicht genesene und geimpfte Väter sollten, sofern planbar, einen negativen PCR-Test in die Klinik mitbringen. Details veröffentlichen die Kliniken auf ihrer Internetseite..

Memmingen: Kein Besuch für stationäre Patientinnen und Patienten

Wie das Klinikum Memmingen auf seiner Internetseite mitteilt, ist zum Schutz von Patienten und Klinikpersonal der Besuch stationärer Patientinnen und Patienten vorerst nicht möglich. Es gelten aber einige Ausnahmeregelungen. Weiterhin möglich sind