vor 32 Min.

Cybermobbing an Schule: Falsche Todesanzeige veröffentlicht

Seit Wochen werden einige Schüler einer Nördlinger Realschule bedroht. Nun hat der Fall ein neues Ausmaß angenommen.

An einer Schule in Nördlingen sind mehrere Schüler Opfer von Cybermobbing geworden. Wie die Polizei berichtet, werden die Jugendlichen der achten Jahrgangsstufe seit Wochen bedroht und belästigt. Vergangene Woche erreichte der Fall ein neues Ausmaß: Am Freitag erschien eine Todesanzeige von einem der Jugendlichen in unserer Zeitung. Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Auftraggeber bereits ausfindig gemacht und befragt.

Verlag und Kriminalpolizei arbeiten in dem Fall eng zusammen

Der Verlagsleitung der Augsburger Allgemeinen ist seit Freitag bekannt, dass es sich bei der betreffenden Todesanzeige, die für die Gesamtausgabe der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen am Freitag, 13. Dezember, gebucht wurde, um eine Fake-Anzeige handelt. Der stellvertretende Verlagsleiter Rüdiger Hoebel sagt: "Wir arbeiten intensiv mit der Kriminalpolizei zusammen, damit der oder die Auftraggeber ermittelt werden können. Nachdem wir mittlerweile wissen, dass der oder die Auftraggeber eine falsche Bankverbindung angegeben haben, sehen wir uns ebenfalls als Geschädigte und werden entsprechend Strafanzeige erstatten. Wir haben alle Online-Veröffentlichungen der betreffenden Anzeige auf unseren Portalen gelöscht. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass sich die Nachricht weiter in sozialen Netzwerken verbreitet. Darauf haben wir keinen Einfluss."

Weiter sagt Hoebel: "Wir sind sehr betroffen von dem Vorfall, der in dieser Form einmalig ist. Wir tun alles dafür, die Ermittlungsbehörden zu unterstützen und überprüfen gleichzeitig unsere Plausibilitätsprüfungen und Sicherheitsmechanismen, um zukünftige Fälle möglichst zu vermeiden.“ (AZ)

In der nächsten Ausgabe der Augsburger Allgemeinen und auch online finden Sie eine vollständige Rekonstruktion dieses Falls.

