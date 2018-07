vor 37 Min.

DLRG: Weniger Badetote in Bayern Bayern

In bislang 45 Fällen endeten Badeausflüge in Bayern 2018 tödlich. Das sind weniger Badetote als 2017. Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern allerdings vorn.

Das Badewetter lockt auch in Bayern viele Menschen ans Wasser - 2018 in bislang 45 Fällen mit tödlichen Folgen. Damit sind im Freistaat in den ersten sieben Monaten vier Menschen weniger ertrunken als im Vorjahreszeitraum, wie die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) am Freitag in Scharbeutz (Schleswig-Holstein) mitteilte. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern liegt Bayern damit allerdings auf dem Spitzenplatz. In Bremen gab es mit drei Opfern die wenigsten Badetoten.

Handys bereiten der DLRG Sorgen

Deutschlandweit kamen 2018 schon 279 Menschen beim Baden ums Leben, das sind 37 mehr als im Vorjahr. 250 Menschen seien an ungesicherten Badestellen im Binnenland ertrunken, sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese. Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Opfer an den deutschen Küsten. Starben an Ost- und Nordsee im Vorjahreszeitraum noch 25 Menschen, gab es 2018 bislang acht Tote.

Häufig ereigneten sich Badeunfälle wegen Leichtsinn, einer hohen Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung, sagte Wiese. Aber auch Eltern, die sich in Wassernähe mehr mit ihrem Handy beschäftigen als auf ihre Kinder zu achten, bereiteten der DLRG Sorgen.

Da sich die meisten tödlichen Unfälle an unbewachten Badestellen ereigneten, fordert die DLRG Länder, Kommunen und Badbetreiber auf, für mehr Sicherheit zu sorgen. Ein Badeverbotsschild aufzustellen reiche nicht aus, sagte Wiese. (dpa)

