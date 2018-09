vor 52 Min.

DWD warnt vor schweren Sturmböen in der Region Bayern

Der Frühherbst 2018 gibt sich in der Region sonnig, aber stürmisch. Doch die Aussichten zur Wochenmitte hin sind erfreulich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor "markantem Wetter" durch das Sturmtief "Fabienne" in der Region. Vor allem in Alpennähe bestehen aktuell Unwetterwarnungen vor schweren Sturmböen. Es drohen laut DWD Windgeschwindigkeiten teils bis in den Orkanbereich. Bis zu 130 Stundenkilometer seien gut möglich, sagte ein DWD-Meteorologe der Nachrichtenagentur dpa - allerdings nur auf exponierten Berggipfeln. Im Allgäu kann es regnen. Die Temperaturen bleiben dabei in der Region bei über 20 Grad.

Nach den heftigen Stürmen bringt die kommende Woche zunehmend freundlicheres Herbstwetter. Vor allem der Süden und der Westen werden bereits zu Wochenbeginn von Hoch "Schorse" profitieren, wie der DWD berichtet. Die Temperaturen können nachts auf knapp ein Grad im Allgäu sinken und erreichen tagsüber 12 bis 15 Grad.

Bei klarem Himmel wird es dann zunehmend wärmer. "Die Sonne hat noch Kraft und kann die Temperaturen pushen", sagte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. Ab der Wochenmitte soll es freundliches frühherbstliches Wetter mit Temperaturen von mehr als 20 Grad geben. Vorsicht: In den klaren Nächten zum Dienstag und Mittwoch können die Temperaturen im Allgäu zu rutschigen Straßen führen. (AZ/dpa)

