vor 49 Min.

Dampfender Misthaufen löst Einsatz aus Bayern

Ein Autofahrer alarmierte die Rettungskräfte, weil er an einem Waldrand Rauch sah. Statt eines Brands handelte es sich jedoch um einen dampfenden Misthaufen.

Ein großer Misthaufen hat in Unterfranken einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Am Dienstagmorgen alarmierte laut Polizei ein Autofahrer die Rettungskräfte, da er am Waldrand bei Kirchlauter (Landkreis Haßberge) Rauch gesehen haben wollte.

Die angekommenen Polizei- und Feuerwehrkräfte stellten fest, dass es sich nur um einen großen dampfenden Misthaufen handelte, der zu dem Alarm geführt hatte. (dpa/lby)

