02.05.2019

Dank an die Fans

„Voice Kids“-Gewinnerinnen aus Augsburg geben am Freitag Gratis-Konzert

Von Michael Böhm

Mehr als 20 Millionen Klicks bei Youtube, ein gemeinsamer Song mit den deutschen Country-Rock-Stars „The Boss Hoss“ und nun ein eigenes Konzert auf dem Rathausplatz ihrer Heimatstadt. Es ist gerade so einiges geboten im Leben der beiden 13 und 15 Jahre alten Mädchen Mimi und Josefin aus Augsburg. Seit sie vor einigen Wochen mit ihrer beeindruckenden Interpretation des Radiohead-Hits „Creep“ bei der Fernsehshow „The Voice Kids 2019“ – die sie schließlich auch gewannen – erstmals ein Millionenpublikum verzauberten, überschlagen sich die Ereignisse.

Nachdem sie im Internet kurzfristig abgetaucht waren, meldeten sie sich am Dienstag mit einer Entschuldigung auf Instagram „Unser Account wurde gehackt“ und zwei überraschenden Nachrichten zurück. So veröffentlichten sie ein Video von den Aufnahmen eines Songs namens „Little Help“, den sie offenbar innerhalb weniger Stunden gemeinsam mit ihren Mentoren von „The Boss Hoss“ im Studio eingesungen haben. „Ich bin total überrascht, wie professionell die beiden sind“, schwärmt Sänger Alec Völkel in dem Video von den beiden Mädchen aus Augsburg. Das Lied soll am Freitag veröffentlicht werden. An dem Tag, das war die zweite Überraschung, an dem die beiden Musiksternchen als Dankeschön an ihre Fans um 15 Uhr auch ein Gratis-Konzert auf dem Augsburger Rathausplatz geben wollen.

