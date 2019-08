vor 1 Min.

"Das Bayern 3 Dorffest" 2019: Termin, Programm und Bands, Anfahrt, Camping

"Das Bayern 3 Dorffest" findet in diesem Jahr in Unterthingau und Kraftisried statt. Alle Infos zu Termin, Programm, Bands und Anfahrt finden Sie hier.

"Das Bayern 3 Dorffest" findet 2019 bereits zum elften Mal statt und hat sich mittlerweile für viele Bayern als Sommer-Event etabliert. Jedes Jahr findet das von Bayern 3 organisierte Dorffest an einem anderen Ort statt. Eine Jury entscheidet, welches Dorf es werden soll. In diesem Jahr haben sich die Veranstalter für zwei kleine Orte im Allgäu entschieden: Unterthingau und Kraftisried. "Wir haben schon seit Jahren damit geliebäugelt, das Bayern 3 Dorffest einmal zu uns zu holen. Der Aufwand ist für eine kleine Gemeinde eine enorme Herausforderung", sagte Kraftisrieds Bürgermeister Michael Abel dem Sender.

"Das Bayern 3 Dorffest" 2019: Termin - Wann findet die Party statt?

In diesem Jahr findet "Das Bayern 3 Dorffest" am 8. September 2019 in Unterthingau und Kraftisried statt. Der Eintritt ist für alle Besucher frei. Bis 2018 hatte Bayern 3 noch einen großen Wettbewerb veranstaltet, um den Gastgeber des Dorffests zu bestimmen, doch seit diesem Jahr sucht der Sender den Ort nach Eingang der Bewerbungen selbst aus.

Programm und Bands beim "Bayern 3 Dorffest" 2019

Für das Dorffest hat sich Bayern 3 in diesem Jahr drei große deutsche Künstler mit ins Boot geholt. Zum einen ist das Lena Meyer-Landrut, die nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2010 durchstartete. Mit ihren ersten beiden Alben schaffte sie es auf Platz 1 der deutschen Charts, ihre drei weiteren Alben konnten sich mehrere Wochen auf Platz 2 der Charts behaupten.

Der zweite große Headliner des diesjährigen Dorffests ist Wincent Weiss. Der junge deutsche Popsänger und Songwriter begann seine Karriere 2017 und startete mit dem Titel "Musik sein" durch. Wochenlang wurde der Song von Radiosendern in ganz Deutschland rauf und runter gespielt.

Komplettiert wird das Line-Up in diesem Jahr von Rap-Urgestein Sido. Mit "Aggro Berlin" begann in den 90er Jahren seine Karriere, er machte sich schnell als Mann mit der Maske einen Namen. Die Maske hat er mittlerweile abgelegt und auch privat ist er ruhiger geworden. Der Familienvater hat sich in den letzten Jahren musikalisch eher in Richtung Pop entwickelt.

Genaueres gibt Bayern 3 zum Ablauf der großen Fete absichtlich nicht bekannt. Die Veranstalter wünschen sich, dass die Besucher das gesamte Event besuchen. Wann genau welcher Musiker auf die Bühne geht, ist daher derzeit nicht bekannt.

Anfahrt und Camping: Wie kommt man zum "Bayern 3 Dorffest" 2019?

Die genaue Adresse für die Anfahrt lautet: Höllweg, 87647 Unterthingau. Besuchern werden gegen eine Gebühr von 3 Euro drei große Parkflächen ganz in der Nähe des Festivalgeländes zur Verfügung stehen. Einen Shuttle-Service vom Bahnhof zum Gelände des Dorffests wird es nicht geben.

Auch an Personen mit eingeschränkter Mobilität haben die Veranstalter gedacht: Neben gesonderten Parkplätzen soll es außerdem ein Rollstuhl-Podest geben. Ein Schaubild zur Anfahrt, den Parkplätzen und zum Festivalgelände finden Sie hier auf dieser Seite.

Möglichkeiten zum Campen wird Bayern 3 nicht zur Verfügung stellen. Alle Besucher, die anlässlich des Events gerne in der Nähe übernachten möchten müssen sich selbst um einen Schlafplatz kümmern. Sie können sich dafür an die Gemeinden Unterthingau und Kraftisried wenden. (AZ)

