"Das Bayern 3 Dorffest" 2019 abgesagt: Infos zur Absage

"Das Bayern 3 Dorffest" sollte am 8. September in Kraftisried und Unterthingau stattfinden. Nun musste die Veranstaltung abgesagt werden. Die Infos.

Eigentlich hätte das "Bayern 3 Dorffest" in diesem Jahr zum bereits elften Mal stattfinden sollen. Die Gemeinden Unterthingau und Kraftisried hatten für Sonntag zwischen 30.000 bis 80.000 Menschen erwartet. Nun gibt es schlechte Neuigkeiten für die Besucher: Das Event musste wegen der aktuellen Wettersituation abgesagt werden. Alle Infos zu den Gründen und einem möglichen Ersatztermin finden Sie hier.

"Das Bayern 3 Dorffest" 2019 wegen schlechten Wetters abgesagt - bislang kein Ersatztermin

Die Organisatoren gaben nun auf der "Bayern 3 "-Website die Hintergründe für die Absage der Veranstaltung bekannt: "Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher steht immer an oberster Stelle. Es hat im Allgäu schon viel geregnet und es regnet am Wochenende weiter. Deswegen können wir die Bühne nicht wie geplant aufbauen, weil der Boden zu weich ist. Auch die Veranstaltungsfläche und die Parkflächen sind stark durchgeweicht und nicht mehr befahrbar."

Auch Thomas Linke-Weiser, der Programmchef von Bayern 3, erklärte den enttäuschten Fans die Entscheidung: "In Absprache mit den Behörden und den Gemeinden und aufgrund der Empfehlung der Polizei haben wir uns dazu durchgerungen, das Dorffest dieses Jahr nicht durchzuführen. Das ist für uns und für alle Helfer vor Ort, bei denen wir uns sehr bedanken wollen, eine Riesenenttäuschung. Aber eines ist für uns klar: Wenn es irgendwie geht, kommen wir nächstes Jahr nochmal nach Unterthingau und Kraftisried und holen das Ganze nach!"

Ein konkretes Datum für einen Ersatztermin gibt es bislang nicht.

Absage "Das Bayern 3 Dorffest" 2019: Event galt als Spätsommerhighlight

Das von Bayern 3 organisierte Fest wird jedes Jahr an einem anderen Ort ausgetragen, der Eintritt ist immer kostenlos. Wo das Event stattfindet, entscheidet dabei eine Jury. Als die Wahl dann in diesem Jahr auf Unterthingau und Kraftisried fiel, zeigte sich der Kraftisrieder Bürgermeister zunächst etwas eingeschüchtert, aber begeistert: "Wir haben schon seit Jahren damit geliebäugelt, das Bayern 3 Dorffest einmal zu uns zu holen. Der Aufwand ist für eine kleine Gemeinde eine enorme Herausforderung", sagte Michael Abel gegenüber dem Sender Bayern 3. Als Headliner waren in diesem Jahr unter anderem Sido, Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss angekündigt worden. (AZ)

