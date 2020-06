11:01 Uhr

Das Wochenende in der Region wird windig, kalt und nass

Auf Augsburg und die Region kommen in den nächsten Tagen Wolken, Wind und eine Kaltfront zu. Auch vereinzelte Gewitter sind möglich.

Von Josef Brutscher

Nach dem vorerst heißesten Tag des Jahres macht der Sommer am Wochenende Pause. Laut Wetterkontor halten Regenwolken und Wind Einzug. Die Temperaturen sinken. Erst ab Mitte der nächsten Woche soll es wieder wärmer werden.

Wetter in Augsburg: Das Wochenende wird kalt und regnerisch

Schon am Donnerstag zeigte sich der Himmel über Augsburg bewölkt. Diese Wolkendecke bleibt der Region das ganze Wochenende erhalten.

Am Freitag kommt zu den Wolken immer wieder Regen in Form von Schauern dazu. Aufgrund der Kaltfront sinken die Temperaturen auf höchstens 16 Grad am Tag und 10 Grad in der Nacht. Vereinzelt können sich Gewitter bilden. Außerdem bleibt es weiterhin windig.

Der Samstag macht im Grunde so weiter. Es ist überwiegend bewölkt und die Temperaturen erreichen am Tag Höchstwerte von 15 Grad und in der Nacht 9 Grad. Es kann zu Gewittern und Böen mit einer Windgeschwindigkeit bis zu 43 km/h kommen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt auf 90 Prozent.

Der Sonntag beginnt unverändert. Es geht regnerisch los und bleibt bewölkt. Auch die Temperaturen bleiben ungefähr gleich. Allerdings nimmt der Wind ab und bis zum Abend könnte es vielleicht trockener werden.

Am Ende der nächsten Woche steigen die Temperaturen wieder

Trotzdem bleibt die nächste Woche relativ kühl und wechselhaft. Erst in der zweiten Hälfte wird es wieder wärmer. Bis zum Wochenende könnten die Temperaturen dann wieder bis zu 25 Grad betragen. Einem Freibadbesuch oder einer Wanderung im Grünen steht dann theoretisch nichts mehr im Weg.

