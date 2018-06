vor 22 Min.

Das ist beim Kaltenberger Ritterturnier 2018 geboten Bayern

Der schwarze Prinz, mittelalterliche Musik und die traditionelle Gauklernacht: Das und mehr ist bei den Kaltenberger Ritterspielen geboten. Was die Besucher erwartet.

Von Dieter Schöndorfer

Im Turnier verstoßen vom eigenen Vater. Die Schmach für den jungen Prinzen Hector könnte nicht größer sein. Dabei sollte der Schwarze Prinz, wie Hector auch genannt wird, doch bald selbst auf dem Thron sitzen. Es kommt natürlich, was kommen muss – vor allem in Kaltenberg, beim 39. Ritterturnier. Es wird vom 13. bis zum 29. Juli wieder die Fans von Rittertum, Musik und Gaukelei in Heerscharen zum Wittelsbacherschloss nach Kaltenberg im Landkreis Landsberg ziehen – und alles im Zeichen des hohen Mittelalters.

Machtkämpfe, Ränkespiele, Turnier-Action und epische Schlachten: Das sind von jeher die Kennzeichen der Arena-Show des Kaltenberger Ritterturniers und das hat auch im 39. Jahr seines Bestehens Gültigkeit. Doch nicht erst seit der Übergabe des Zepters von Luitpold Prinz von Bayern an seinen Sohn Heinrich – zumindest was die Verantwortlichkeit für eines der weltweit größten Mittelalter-Events betrifft – stehen auf Schloss Kaltenberg immer wieder Veränderungen an. „Wir müssen uns weiterentwickeln“, und das gilt laut Prinz Heinrich eben auch für die Turnier-Story.

So ist die junge Generation am Zug, auch was den Bösewicht, der eigentlich ein Held sein sollte, betrifft. Marco Luraschi, talentierter Sohn des Altmeisters und Stunt-Koordinators Mario Luraschi, wird die Hauptrolle des Schwarzen Prinzen zukommen. Kaltenberg-Fans ist er ohnehin kein Unbekannter mehr, wirkte er doch in den Produktionen der vergangenen Jahre immer wieder mit.

Schwer verunglückter Stuntman will das Kaltenberger Ritter-Turnier besuchen

Ein Wiedersehen wird es aller Voraussicht nach auch mit dem im vergangenen Jahr schwer verunglückten Stuntman Jean-Marc Dellajuto geben. „Er hat zumindest sein Kommen angekündigt“, bestätigt Prinz Heinrich. Der Franzose sitzt seit seinem schweren Sturz im Juli 2017 vom Hals abwärts gelähmt in einem Rollstuhl. Dennoch freut er sich offenbar auf die Rückkehr nach Kaltenberg, denn für ihn ist eigenem Bekunden nach das Ritterturnier eines der schönsten Events – trotz des Unfalls –, das er in seiner Laufbahn als Stuntman miterleben und mitgestalten durfte.

Traditionell bildet auch heuer wieder die Gauklernacht den Auftakt für das Kaltenberger Ritterturnier. Am Freitag, 13. Juli, wird mit Feuerjonglagen, Flöten- und Sackpfeifenmusik, mit schelmischen, verspielten Gaukeleien ein rauschendes Mittelalterfest gefeiert. Prinz Heinrich will den Fokus in diesem Jahr wieder mehr auf die Gaukelei legen, erklärt die Verantwortliche für das Künstlerprogramm, Florentine Hoffmann, Prinz Heinrichs Assistentin.

Weltbekannte Dressurpferde-Trainerin zeigt ihre Show in Kaltenberg

Gekrönt wird die Gauklernacht in diesem Jahr aber von der Pferde-Show der Dressurtrainerin Clémence Faivre, die zu den weltbesten ihrer Zunft gehört. Sie wird nicht nur in der Kaltenberger Liveshow zu sehen sein, sondern auch mit einer eigens choreografierten Pferde-Show während der Gauklernacht in der Arena auftreten und zudem einen Workshop für Dressur-Freunde abhalten. Dort ziehen auch die Feuerkünstler von „Hypnotica“ inzwischen die Massen in das überdachte Stadionoval. Noch spektakulärer, noch feuriger soll ihre Show in diesem Jahr werden. Offenbar wollen sie sich heuer auch eine neue Dimension erschließen.

Und da gibt es ja auch noch die Wahl zum Gauklerkönig 2018, ausgelobt von der Augsburger Allgemeinen zusammen mit der Ritterturnier Veranstaltungs GmbH. Der Wettbewerb startet eben in jener Nacht, mit einem Jury-Votum als Bewertungsbasis. Anschließend haben dann die Besucher, Anhänger und Freunde des Ritterturniers die Möglichkeit, im Internet (www.gauklerkoenig.de) ihre Stimme für ihre Favoriten abzugeben.

Vollkommen neu gestaltet wurden in diesem Jahr die Taverne und die Räuberhöhle. Letztere übrigens ein Geheimtipp, denn dort entspannen sich nach dem Turnier auch tapfere Ritter.

Themen Folgen