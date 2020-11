vor 31 Min.

Das kostet Corona den Freistaat - und so will er das bezahlen

Die bayerische Staatsregierung erklärt, warum sie trotz Milliarden an Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie nicht sparen will – und sogar das Gegenteil tut.

Von Henry Stern

Die finanziellen Belastungen durch die Corona-Krise bleiben für den Freistaat Bayern auch 2021 dramatisch: Finanzminister Albert Füracker ( CSU) rechnet im kommenden Jahr mit einem "krisenbedingten Sonderbedarf" von 10,7 Milliarden Euro. Bereits dieses Jahr werden laut Füracker durch die Corona-Pandemie Sonderbelastungen von mehr als neun Milliarden Euro auflaufen.

Zur Deckung der Finanzlücke hatte sich die Söder-Regierung schon im Frühjahr vom Landtag neue Schulden von bis zu 20 Milliarden Euro genehmigen lassen. Dafür wurde die gesetzliche Schuldenbremse ausgesetzt. "Wir können auch 2021 alles Notwendige aus diesem Rahmen bedienen", beteuerte Füracker nun mit Blick auf die Kosten der Pandemie. Weitere Schulden seien vorerst nicht nötig, sagte der Finanzminister.

Erst vergangene Woche hatte die aktuelle Steuerschätzung für Bayern Steuerausfälle für 2020 und 2021 von 7,2 Milliarden Euro prognostiziert – mehr als zehn Prozent eines aktuellen Jahreshaushalts. Auch diese Ausfälle seien durch die bereits genehmigten Corona-Schulden abgedeckt, erklärte Füracker. Der Schuldenstand des Freistaats wächst damit von 27 Milliarden Euro Ende 2019 auf voraussichtlich 47 Milliarden Euro Ende 2021 an.

Bayern will eine Milliarde Euro Schulden pro Jahr abbauen

Die neuen Corona-Schulden sollen ab 2024 binnen 20 Jahren mit im Schnitt gut einer Milliarde Euro pro Jahr abbezahlt werden. Ein ambitionierter Plan: Selbst in der wirtschaftlichen Boom-Phase der 2010er-Jahre kam die Staatsregierung selten über eine Schuldentilgung von 500 Millionen Euro pro Jahr hinaus. Die Tilgung der Altschulden bleibt zudem ausgesetzt.

"Ich hoffe sehr, bald wieder in den Modus ausgeglichener Haushalte übergehen zu können", sagte Ministerpräsident Markus Söder bei der Vorstellung des Haushalts für 2021 vorsichtig. Denn eine schnelle Rückkehr zu den Steuereinnahmen vor Corona ist eher unwahrscheinlich. Das Tempo der Tilgung hänge aber "von der Wirtschaftskraft ab", erklärte Söder. Weitere neue Kredite will er jedoch vermeiden: "Wir können nicht auf Dauer nur mit Schulden operieren."

Die Eckpunkte des bayerischen Corona-Haushalts 1 / 9 Zurück Vorwärts In diesem Jahr hatte der Landtag eine Kreditaufnahme von bis zu 20 Milliarden Euro genehmigt und dafür die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt. Davon wurde aber bisher nur knapp die Hälfte ausgeschöpft und in diesem Jahr verbucht. 10,7 Milliarden Euro müssen deshalb im Etat 2021 noch einmal als Kreditermächtigungen eingestellt werden. Darüber hinaus sollen keine zusätzlichen Schulden gemacht werden.

Ende dieses Jahres hat der Freistaat 8 Milliarden Euro auf dem Sparbuch. Nächstes Jahr werden davon 2 Milliarden Euro entnommen.

Die sogenannten Investitionsausgaben belaufen sich 2021 auf 9,9 Milliarden Euro, die Investitionsquote liegt bei 14,1 Prozent.

Größter Brocken sind wie üblich Bildungsausgaben (23,7 Milliarden Euro). Für das Gesundheitswesen sind 5,7 Milliarden veranschlagt.

Auf den kommunalen Finanzausgleich entfallen 10,3 Milliarden Euro.

Die "Hightech Agenda" schlägt mit 925 Millionen Euro zu Buche.

Für das Maßnahmenpaket Artenschutz werden 76 Millionen Euro eingestellt, für die Klimaschutzoffensive 77 Millionen Euro.

Für die digitale Bildung an Schulen werden im kommenden Jahr insgesamt fast 68 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt.

Insgesamt sind im neuen Etat gut 5500 neue Stellen vorgesehen. Darin enthalten sind unter anderem 500 neue Stellen für den öffentlichen Gesundheitsdienst, 1835 neue Stellen für die "Hightech Agenda plus" sowie insgesamt 1250 zusätzliche Stellen für Lehrer. (dpa)

Allerdings drohen dem Freistaat weitere finanzielle Belastungen: So sollen etwa in einem "Bayern-Fonds" bis zu 20 Milliarden Euro für Staatsbeteiligungen an bayerischen Krisen-Firmen zur Verfügung stehen. Rund acht Milliarden Euro Steuerschuld hat der Freistaat zudem bayerischen Firmen bislang gestundet. Geld, das vorerst in der Staatskasse fehlt.

Füracker und Aiwanger: Nicht sparen, sondern investieren

Trotzdem will die Söder-Regierung alle Zusagen einhalten und sogar zusätzliches Geld aus Rücklagen und Einsparungen vor allem für Bildung, Forschung, Gesundheit und Umwelt ausgeben. "Wir müssen gegen die Krise investieren, nicht gegen die Krise ansparen", fordert Füracker. Gegenüber dem Vor-Corona-Haushalt steigen die Staatsausgaben 2021 deshalb unter dem Strich um gut zehn Prozent auf über 70 Milliarden Euro. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warnte davor, wegen Corona in Stillstand zu verfallen. "Wir sind überzeugt, dass wir gerade in diesen unsicheren Zeiten auf Zukunft setzen müssen, auf Investitionen setzen müssen", argumentierte er. "Überzogene Vorsicht können wir uns als Staat leider nicht leisten."

Rund zehn Milliarden Euro sollen daher in die Kommunen fließen, knapp eine Milliarde in Söders "Hightech Agenda". Die Ausgaben für Gesundheit steigen von 1,5 auf 5,7 Milliarden Euro. Für Arten- und Klimaschutz stehen rund 150 Millionen Euro bereit. Sozialleistungen wie das neue Familien- und Pflegegeld werden nicht angegriffen, verspricht Füracker. Dies sei möglich, weil der Freistaat solide gewirtschaftet habe: "Deshalb schaffen wir es, auch in der Krise niemandem etwas wegnehmen zu müssen."

