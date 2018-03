vor 42 Min.

Das neue Kabinett steht: Pschierer wird Wirtschaftsminister Bayern

Markus Söder baut für sein erstes Kabinett eifrig um. Staatssekretär Franz-Josef Pschierer steigt zum Wirtschaftsminister auf. Vier bisherige Minister fliegen raus.

Markus Söder hat am Mittwoch sein neues Kabinett präsentiert. Ilse Aigner übernimmt ein neues Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr. Franz-Josef Pschierer wird Wirtschaftsminister.



Überraschend ihren Posten verloren haben Ludwig Spaenle (Bildung und Kultus), Beate Merck (Europa) und Ulrike Scharf (Umwelt). Auch Emilia Müller (Soziales) ist nicht mehr im Kabinett.

Ministerpräsident Markus Söder macht einen großen Wurf. Das neue bayerische Kabinett wird mit mehreren Neulingen besetzt. Franz-Josef Pschierer (Mindelheim), der bisher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter Ilse Aigner war, steigt zum Wirtschaftsminister auf. Aigner übernimmt dafür ein neues Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr. Finanz- und Heimatminister wird Albert Füracker.

Alle Ministerien: Das Kabinett Söder im Überblick

Wohnen, Bau und Verkehr: Ilse Aigner - 53 Jahre, aus Feldkirchen-Westerham (Oberbayern)

Inneres und Integration: Joachim Herrmann - 61 Jahre, aus München (Oberbayern)

Wirtschaft: Franz-Josef Pschierer - 61 Jahre, aus Haunstetten (Schwaben)

Staatskanzlei: Florian Herrmann - 46 Jahre, aus Kelheim (Niederbayern)

Umwelt- und Verbraucherschutz: Marcel Huber - 60 Jahre, Mühldorf am Inn (Oberbayern)

Finanzen und Heimat: Albert Füracker - 50 Jahre, aus Parsberg (Oberpfalz)

Soziales und Familie: Kerstin Schreyer - 46 Jahre, aus München (Oberbayern)

Agrar und Forst: Michaela Kaniber - 40 Jahre, aus Bad Reichenhall (Oberbayern)

Bildung: Bernd Sibler - 41 Jahre, aus Straubing (Niederbayern)

Wissenschaft: Marion Kiechle - 57 Jahre, aus Oberkirch (Baden-Württemberg)

Digitales, Europa und Medien: Georg Eisenreich - 47 Jahre, aus München (Oberbayern)

Gesundheit: Melanie Huml - 42 Jahre, aus Bamberg (Oberfranken)

Justiz: Winfried Bausback - 52 Jahre, aus Aschaffenburg (Unterfranken)

Aus Schwaben kommen künftig zudem zwei ganz neue Staatssekretäre: Der Vorsitzende der Jungen Union, Hans Reichhart aus Jettingen-Scheppach wird Staatsekretär im Finanzministerium. Der Richter hat kein Direktmandat und droht aus dem Landtag zu fliegen. Carolina Trautner aus dem Landkreis Augsburg wird Staatssekretärin im Bildungsministerium. Der Augsburger Johannes Hintersberger bleibt nicht länger Staatssekretär im Sozialministerium.

Spaenle fliegt überraschend aus Söders Kabinett

Die wohl größte Überraschung: Kultus- und Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle fliegt ganz raus. Er wird dem Kabinett nicht mehr angehören. Das ist deshalb überraschend, weil Spaenle sich im Machtkampf zwischen Horst Seehofer und Markus Söder klar auf die Seite Söders gestellt hatte.

Spaenle ist schon seit 1977 Mitglied in der CSU, seit 1994 Abgeordneter des Landtags und seit 2008 Mitglied der Staatsregierung - und dort eigentlich dem Söder-Lager zuzuordnen. Mit Parteichef und Ex-Regierungschef Horst Seehofer war er immer wieder aneinandergeraten: Mal wegen kommunaler Anliegen wie dem Bau einer Bahntrasse durch den Englischen Garten, mal wegen landespolitischer Themen wie der Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren. In beiden Fällen konnte der Chef der CSU München seine ablehnende Haltung nicht durchsetzen und musste sich Seehofer fügen.

11 Bilder Markus Söder - ein Mann mit vielen Gesichtern Bild: Claus Felix, dpa

Am Mittwochvormittag - wenige Stunden vor der Bekanntgabe des neuen Kabinetts - hatte Söder persönliche Gespräche mit den Parteikollegen geführt, die er zu Ministern und Staatssekretären in der ersten Regierung unter seiner Verantwortung machen will. Um 13 Uhr sollen die Mitglieder der neuen Regierung im Landtag vereidigt werden und im Prinz-Carl-Palais unweit der Staatskanzlei danach ihre Ernennungsurkunden erhalten. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen