Das sind die Feiertage und Ferien 2020 in Bayern

Welche und wie viele Feiertage hat Bayern 2020? Wann sind die Ferien? Hier geben wir eine komplette Übersicht über die Termine.

Kein anderes Bundesland hat so viele Feiertage wie Bayern: Angefangen von Neujahr bis zum 2. Weihnachstag sind es insgesamt 13 Stück. Die Stadt Augsburg hat sogar noch einen mehr: Nur dort haben die Menschen auch zum Friedenfest am 8. August frei.

Wir geben eine Übersicht über die Feiertage 2020 in Bayern. Außerdem informieren wir über die Ferien-Termine im Freistaat - von den Winterferien über die Sommerferien bis hin zu den Weihnachtsferien.

So einige Feiertage fallen 2020 auf ein Wochenende: Das Augsburger Friedenfest, Mariä Himmelfahrt, der Tag der Deutschen Einheit und der 2. Weihnachtstag liegen alle auf einem Samstag, Allerheiligen auf einem Sonntag.

Mariä Himmelfahrt ist übrigens unter den Feiertagen in Bayern noch einmal ein Sonderfall: Nur Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung haben frei. Die Erhebung beruht dabei auf dem Zenus aus dem Jahr 2011.

Hier die Übersicht über die Feiertage und Ferien in Bayern:

Feiertage und Ferien in Bayern 2020

Feiertage

Neujahr: 01.01. (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01. (Montag)

Karfreitag: 10.04. (Freitag)

Ostermontag: 13.04. (Montag)

Tag der Arbeit: 01.05. (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 21.05. (Donnerstag)

Pfingstmontag: 01.06. (Montag)

Fronleichnam: 11.06. (Donnerstag)

Friedensfest (nur in Augsburg): 08.08. (Samstag)

Mariä Himmelfahrt: 15.08. (Samstag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10. (Samstag)

Allerheiligen: 01.11. (Sonntag)

1. Weihnachtstag: 25.12. (Freitag)

2. Weihnachtstag: 26.12. (Samstag)

Ferien:

Winterferien: 24.02. - 28.02.

Osterferien: 06.04. - 18.04.

Pfingstferien: 02.06. - 13.06.

Sommerferien: 27.07. - 07.09.

Herbstferien: 31.10. - 06.11.

Weihnachtsferien: 23.12. - 09.01.

Feiertage 2020 in Bayern: Wann gilt Tanzverbot?

In Bayern gibt es einige "stille Tage", an denen Feiern und Konzerte verboten sind. Veranstaltungen sind laut Gesetz nur erlaubt, wenn der ernste Charakter gewahrt wird. An den meisten "stillen Tagen" beginnt das Tanzverbot um 2 Uhr n der Nacht, am Karfreitag und Karsamstag schon um Mitternacht, an Heiligabend erst um 14 Uhr.

Das sind die stillen Tage in Bayern: Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und Heiligabend. (sge)

