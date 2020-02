06:38 Uhr

Das war das Faschingswochenende in der Region

An diesem Wochenende strömen in Schwaben tausende Menschen auf die Straßen, um Fasching zu feiern. So bunt wurde es bei den Faschingsumzügen in der Region.

Für Faschingsfans war an diesem Wochenende eine Menge geboten. In vielen Städten und Gemeinden fanden Faschingsumzüge statt, die die Organisatoren mit viel Aufwand vorbereitet haben. Und natürlich greifen die Wagen häufig kuriose Gegebenheiten auf, so beispielsweise in Genderkingen als die Feuerwehr mit ihrem neuen Auto losfahren wollte, die Batterie aber leer war.

Hier gibt es eine Übersicht über die Faschingsumzüge in der Region

Das war am Samstag, 22. Februar, geboten:

Das war am Sonntag, 23. Februar, geboten:

Faschingsumzüge 2020 in Bayern: Übersicht für Schwaben und Region

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. (AZ)

