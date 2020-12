vor 32 Min.

Das waren die Problem-Royals des Jahres 2020

Sie wirken ein wenig aus der Zeit gefallen und bieten Stoff zum Schmunzeln: 2020 machten Juan Carlos, Harry und Meghan sowie Thai-König Rama X. von sich reden.

Irgendwie mögen wir sie ja schon, die Königinnen und Könige dieser Welt mit all ihren Schrullen und Extravaganzen. Auch wenn sie manchmal ein wenig aus der Zeit gefallen scheinen, bieten sie doch immer Stoff zum Schmunzeln und Staunen. Doch das zurückliegende Jahr muss all jenen Auftrieb geben, die Monarchien und Adel überhaupt schon lange für überflüssiges Gedöns halten. Denn 2020 war ein dunkles Jahr für die sonst so hell strahlenden Royals. Es blieb nicht bei den üblichen Peinlichkeiten und Indiskretionen. Es gab Skandale, Streit – und Strafverfahren.

Der spanische Ex-König hat ein Verfahren wegen Geldwäsche am Hals

Da ist zum Beispiel Juan Carlos, der ewige König Spaniens. Obwohl er schon 2014 abgedankt hat. Er war eine Legende, hatte er doch einst den Militärputsch in seinem Land alleine gestoppt. Doch auch so jemand kann tief fallen. Jetzt hat Juan Carlos ein Verfahren wegen schwerer Geldwäsche am Hals. Im August hat er sogar sein Heimatland verlassen. Man könnte auch sagen, er ist geflohen. Heute lebt der 82-Jährige in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seine Frau Sofia blieb in Spanien. Die Ehe existierte eh nur noch auf dem Papier. Denn Juan Carlos ist ein Don Juan Carlos. Ein Buch über ihn trägt den Titel „Der König der 5000 Liebhaberinnen“. Das dürfte übertrieben sein, aber wer weiß das schon.

Juan Carlos, ehemaliger König von Spanien, lebt mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bild: Andrea Comas/AP, dpa

Ohnehin sind Affären ein Hobby der Monarchen. Nehmen wird den schrägen König von Thailand, der die meiste Zeit in Bayern lebt und durch ständige Eskapaden auffällt. Auch er hat einige uneheliche Kinder – neben einigen ehelichen. Seit dem Corona-Frühling belagert Maha Vajiralongkorn mit seiner Entourage ein Luxushotel in Garmisch. Nun ist er seit einigen Wochen in Thailand. Hunderttausende protestieren dort gegen die Regierung und das Königshaus. Und jetzt muss sich der König mal entscheiden, ob er lieber in Bayern lebt, oder öfter seiner Heimat einen Besuch abstattet.

Harry und Meghan wollen mit Baby Archie in Kanada leben

Diese Entscheidung haben Harry und Meghan schon getroffen. Sie wollen künftig mit Baby Archie mehr in Kanada leben. Die Schauspielerin Meghan Markle hat das ehrwürdige englische Königshaus binnen kurzer Zeit in ein Tollhaus verwandelt. Die beiden Prinzen sind zerstritten. Harry und seine Frau verzichten auf viel Geld und schieden aus dem engen Kreis der Königsfamilie aus. Royalisten mögen das alles ganz furchtbar finden. Aber die beiden haben sich für mehr Freiheit entschieden – und gegen Monarchie-Gedöns.

