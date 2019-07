Das waren die Stauffenberg-Anhänger aus unserer Region

Plus Der Widerstands-Kämpfer Graf von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 eine Bombe gegen Hitler zündete, hatte viele Anhänger - auch in der Region. Das sind sie.

Alfred Kranzfelder

Alfred Kranzfelder war einer der wenigen Marine-Offiziere, die sich dem aktiven Widerstand anschlossen. Er stammte aus einer Allgäuer Juristenfamilie (*10. Februar 1908 im Freudental in Kempten) mit Wurzeln auch in Augsburg. Wie die Brüder Claus und Berthold von Stauffenberg gehörte er dem Kreis um den Dichter Stefan George an.

Nach dem Abitur am Kemptener Carl-von-Linde-Gymnasium trat Kranzfelder in die Marine ein. 1931 wurde er Leutnant, 1941 Korvettenkapitän. Zuletzt im Oberkommando der Marine tätig, war er Verbindungsoffizier zum Auswärtigen Amt. Der Seebär aus dem Alpenvorland gehörte dem engsten Verschwörerkreis um die Stauffenbergs an. Er wirkte aktiv an den Plänen für den Staatsstreich mit. Schon am 24. Juli 1944 wurde der Offizier verhaftet, am 10. August wegen Hoch- und Landesverrats zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag in Plötzensee erhängt. Die Bundesmarine hat eine Hafenanlage in Eckernförde nach Kranzfelder benannt.

Roland von Hößlin

Roland von Hößlin wurde in Augsburg als Sohn eines Generals geboren. Der Ritterkreuzträger, der sich früh dem militärischen Widerstand angeschlossen hatte, kommandierte 1944 eine Panzer-Aufklärungs-Einheit in Insterburg im damaligen Ostpreußen. Der Ernstfall war für ihn schon fünf Tage vor dem 20. Juli: Er setzte seine Truppe in Richtung „Führer-Hauptquartier“ bei Rastenburg im damaligen Ostpreußen in Marsch.

In letzter Minute musste jedoch das von Stauffenberg ursprünglich schon für den 15. Juli 1944 geplante Attentat abgesagt werden. Die Panzer kehrten nach Insterburg zurück. Die Verschwörer versuchten, die Mobilisierung von Hößlins Einheit nachträglich als „Übungsmarsch“ auszugeben. Doch der Augsburger Patriziersohn wurde am 23. August verhaftet. Nach längerem Verhör durch die Gestapo machte dem Major am 13. Oktober der Blutrichter Freisler vom Volksgerichtshof den üblichen kurzen Prozess. Noch am gleichen Tag wurde das Todesurteil vollstreckt.

Ludwig Freiherr von Leonrod

Der Major Ludwig Freiherr von Leonrod stammte aus Schmiechen im heutigen Kreis Aichach-Friedberg. Er war an der Ostfront schwer verwundet worden. Mitte Dezember 1943 weihte ihn sein Regimentskamerad Claus von Stauffenberg in die Umsturzpläne ein. Der tiefgläubige katholische Christ sagte sein Mitmachen erst nach einem klärenden Gespräch mit seinem Beichtvater, Kaplan Wehrle, zu. Stauffenberg hatte auf Einwände des Stabsoffiziers, er habe schließlich einen Eid geleistet, erwidert, ein Eid sei grundsätzlich heilig, aber in der augenblicklichen nationalen „Notlage“ nicht mehr gültig.

Der „Führer“ müsse beseitigt werden. Leonrod war im Falle des Gelingens des Attentats auf Hitler als Verbindungsoffizier zum Wehrkreis VII (München) ausersehen. Er hielt sich am 20. Juli im Bendler-Block auf. Der Volksgerichtshof fällte am 21. August das Todesurteil. Der Freiherr wurde am 26. August 1944 in Berlin-Plötzensee durch den Strang hingerichtet. Seinen Beichtvater traf das gleiche Schicksal.

Josef „Bebo“ Wager

Auch die Arbeitnehmerschaft entrichtete im Dritten Reich einen hohen Blutzoll. Zu den Opfern gehört unter anderem der Augsburger Josef „Bebo“ Wager. Er wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und wurde Elektriker. Als 17-Jähriger schloss er sich der Sozialistischen Arbeiterjugend an. Von 1933 bis 1942 stand er im Widerstand.

Mit Freunden aus der verbotenen SPD und ihr nahestehenden Bildungs- und Arbeitervereinen in Augsburg, Kempten, Günzburg, Ulm und anderen Städten Schwabens gründete er eine „Kampfgruppe“, die sich später „Revolutionäre Sozialisten“ nannte. 1942 entdeckte die Geheime Staatspolizei deren Widerstandspläne. Mehr als 200 Regimegegner wurden verhaftet, darunter Wager. Außerdem beschlagnahmte die Gestapo Waffen und 10 000 Schuss Munition. Der Volksgerichtshof verurteilte Wager am 27. Mai 1943 in Innsbruck zum Tode. Der damals 37-Jährige wurde in München-Stadelheim hingerichtet. Auf dem Westfriedhof in Augsburg erhielt Wager ein Ehrengrab.

Max Josef Metzger

Seine Erfahrungen als Feldgeistlicher im Ersten Weltkrieg machten den katholischen Priester Max Josef Metzger zum Pazifisten. Er gründete und leitete die „Societas Christi Regis“ („Christkönigsgesellschaft“), die er 1928 nach Meitingen (bei Augsburg) verlegte. Sie fungierte als Stützpunkt der Ökumene-Bewegung „Una Sancta“. Wegen einer kritischen Schrift über „Die Kirche und das neue Deutschland“ kam Metzger 1934 erstmals in Augsburg ins Gefängnis.

Zuletzt wurde dem Geistlichen ein geheimes Memorandum zur Neuordnung Deutschlands auf christlicher Grundlage zum Verhängnis, das eine Agentin an die Gestapo verriet. Metzger wurde am 17. April 1944 wegen Hochverrats hingerichtet. 2006 hat die Kirche einen Seligsprechungsprozess für den Theologen eingeleitet, der in Meitingen seine letzte Ruhestätte gefunden hat. 2014 erhielt der Vatikan eine 6043 Seiten umfassende Dokumentation zum Leben des Märtyrers. Das Verfahren dürfte noch einige Zeit dauern.

Georg Elser

Zwei Schwaben ließen Höllenmaschinen hochgehen, um Hitler zu töten – außer dem Grafen Stauffenberg auch noch der Bau- und Möbelschreiner Georg Elser. Er wurde 1903 in Hermaringen geboren, im Landkreis Heidenheim, drei Kilometer hinter der bayerischen Landesgrenze. Elser verübte den Anschlag am 8. November 1939 während einer Feier „Alter Kämpfer“ der NSDAP im „Bürgerbräukeller“ in München. Nur zufällig verließ Hitler die Veranstaltung früher als geplant.

10 bis 15 Minuten später explodierte die Zeitbombe. Der Schreiner hatte sie in mühevoller Arbeit in einer Säule der Traditionsgaststätte eingebaut. Die Explosion tötete acht Menschen. Bei seiner Flucht wurde Elser in Konstanz an der Grenze verhaftet. In einem geplanten Schauprozess wollten die Nazis den Nachweis konstruieren, dass der Anschlag das Werk englischer Agenten gewesen sei. In Wirklichkeit war Elser klassischer Einzelgänger. Am 9. April 1945 wurde der Schwabe im KZ Dachau ermordet.

Franz Sperr

Ministerialdirektor a. D. Franz Sperr war der Mittelpunkt eines Widerstandskreises in Augsburg und München („Sperr-Kreis“). Dazu gehörte als „verlässlicher Ansprechpartner“ auch der Augsburger Großhändler Ludwig Berz. Sperr hatte das Gymnasium in Kempten besucht und 1897 in Ulm Abitur gemacht. Er war bis 1934 bayerischer Gesandter beim Reich in Berlin. Sperr stand in Verbindung mit dem „Kreisauer Kreis“ um Graf Moltke. Nach dessen ersten Plänen sollte Sperr nach einem Staatsstreich Reichsverweser werden.

Am Tag der Invasion in der Normandie – am 6. Juni 1944 – traf der Major des Ersten Weltkriegs mit Stauffenberg an dessen Wohnsitz in Bamberg zusammen. Obwohl Sperr wie nicht wenige Regimegegner ein Attentat immer ablehnte, wurde er am 28. Juli verhaftet und wegen Nichtanzeigens des Staatsstreichs und der Kontakte zum „Kreisauer Kreis“ am 11. Januar 1945 zum Tode verurteilt – und am 23. Januar in Berlin-Plötzensee erhängt.

Otto Geßler

Der Sohn eines Gutsverwalters wuchs seit 1887 bei Lindau auf. Zunächst war der Jurist von 1913 bis 1917 Oberbürgermeister in Nürnberg, 1919/1920 dann Reichsminister für Wiederaufbau in Berlin. Von 1920 an bis 1928 gehörte er 14 Reichskabinetten als Reichswehrminister an. Otto Geßler war Mitglied der liberalen Deutschen Demokratischen Partei und galt als prominentestes Mitglied des „Sperr-Kreises“.

Er fungierte in diesem Widerstandszirkel als Gewährsmann des ehemaligen Generalstabschefs Beck und des früheren Oberbürgermeisters von Leipzig Goerdeler. Diese beiden wollten den Politiker bei einem gelungenen Umsturz zum „Politischen Beauftragten“ im Wehrkreis VII (München) ernennen. Die Gestapo verhaftete Geßler 1944 und hielt ihn ohne Gerichtsverfahren bis zum 24. Februar 1945 in verschiedenen Konzentrationslagern fest, wo er auch gefoltert wurde. Danach überwachte ihn das Regime noch an seinem langjährigen Wohnsitz Lindenberg im Allgäu.

Franz Reisert

Der regimekritische Augsburger Rechtsanwalt Franz Reisert war seit 1941 im Widerstand. Er hielt die Verbindungen zum „Kreisauer Kreis“. Und dies, obwohl er – „nach wiederholten Aufforderungen“ – als Mitglied Nr. 6 006 727 der NSDAP beigetreten war. Nur als Parteigenosse konnte er nämlich politisch Verfolgte vor NS-Sondergerichten verteidigen. Während der Weimarer Republik hatte der Anwalt der Bayerischen Volkspartei angehört. 1945 kam Reisert selbst noch vor den Volksgerichtshof.

Auch wegen eines „Verbrechens der Nichtanzeige eines hochverräterischen Unternehmens“ erhielt er fünf Jahre Zuchthaus. Ein Prozessbeobachter der NSDAP berichtete über den Angeklagten: „Ausgeprägter bayerischer Dialekt, der Heiterkeit auslöste.“ Aufgrund einer Intervention seiner Frau konnte der Jurist wegen eines angeborenen Hüftleidens die Strafe heimatnah in Kaisheim (bei Donauwörth) antreten. Reisert wurde aus NSDAP und Anwaltskammer ausgeschlossen. Er starb 1965.

Joseph-Ernst Fürst Fugger von Glött wurde am 3. September 1944 verhaftet und später vor dem Volksgerichtshof angeklagt, „mit Gewalt die Verfassung des Reiches zu ändern und den Führer seiner verfassungsgemäßen Gewalt zu berauben“. Auch ihm sind die Kontakte zu dem in Kreisau tagenden Widerstandszirkel um Graf Moltke zum Verhängnis geworden.

Fugger verteidigte sich vor dem Gericht geschickt und in „gschertem“ Bayerisch. Er stellte beispielsweise die rhetorische Frage: „Was erfährst du schon auf dem Land?“ Der studierte Großagrar aus Kirchheim bei Mindelheim gab sich vor den Blutrichtern um Freisler als „kleiner Landwirt“ aus. Er bekam drei Jahre Zuchthaus. Angesichts dieses relativ milden Urteils wurde eine Fürsprache von SS-Chef Himmler vermutet. Dieser hatte den Leutnant des Ersten Weltkriegs vor und nach 1933 als Adjutanten zu sich holen wollen. Fugger lehnte jedoch ab. Nach 1945 saß er für die CSU im Bundestag und im Bayerischen Landtag.

