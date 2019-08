vor 18 Min.

Dem Hochsommer geht erst mal die Puste aus

Pünktlich zum oft verlängerten Wochenende in Bayern wird das Wetter unbeständig und wolkig.

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt am Donnerstag und der anschließende Brückentag bringt vielen Menschen in Bayern ein verlängertes Wochenende. Doch das wird man nur bedingt in der Sonne genießen können - das Wetter wird unbeständig.

Nach den Hitzerekorden ist dem Sommer nämlich erstmal die Puste ausgegangen. Auch am Wochenende bleibt das Wetter unbeständig, wie Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Donnerstag ankündigte. "Im August will der Sommer noch nicht richtig auf Touren kommen", sagte der Meteorologe. "Derzeit fehlt von einem stabilen Sommerhoch jede Spur."

Am Freitag kommen viele Wolken und vor allem im Osten und Südosten einzelne Schauer. Es wird nur zwischen 20 und 26 Grad warm. An der Nordsee und in höheren Lagen weht ein frischer Wind. Im Großraum Augsburg ist es meist wolkig bei Temperaturen von höchstens 22 Grad.

Am Samstag bleibt es in der Nordwesthälfte überwiegend stark bewölkt und es kann regnen. Richtung Osten und Süden sieht es heiterer aus; im Südosten bleibt es überwiegend trocken und kann bis zu 28 Grad warm werden. Der Wind bleibt, teils sind auch starke oder stürmische Böen dabei. In Schwaben erwarten uns dabei Höchsttemperaturen von maximal 24 Grad.

Sonntag wird in der Region der etwas schönere Tag

Am Sonntag hängen örtlich viele Wolken über Deutschland. Im Südosten bleibt es am längsten sonnig und meist auch trocken, im Südwesten fällt der meiste Regen. Es kann einzelne Gewitter geben, auch die REgion Schwaben bleibt nicht von Regen verschont, bei Maximaltemperaturen von 30 Grad. In höheren Lagen sind Sturmböen möglich.

