19:22 Uhr

Denkmalgeschütztes Gebäude muss kontrolliert zum Einsturz gebracht werden

Das weiße Gebäude neben dem Westertor in Memmingen ist einsturzgefährdet.

Ein Gebäude in Memmingen ist akut einsturzgefährdet. Heute Abend soll es nun kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Umliegende Häuser wurden evakuiert.

Von Stephanie Eßer

Ein denkmalgeschütztes Gebäude in Memmingen muss am Donnerstagabend kontrolliert zum Einsturz gebracht worden. Am Vormittag war festgestellt worden, dass der Dachstuhl einsturzgefährdet ist.

Laut Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder hatte der Sohn der Hausbesitzerin bemerkt, dass der Kamin schräg steht. Der Sohn war daraufhin in den Dachboden des Hauses gestiegen und hatte auch dort Probleme an der Bausubstanz bemerkt. Ein hinzugezogener Mitarbeiter eines Bauunternehmens verständigte die Stadt.

Denkmalgeschütztes Gebäude in Memmingen ist einsturzgefährdet

Der Krisenstab entschied daraufhin, dass das denkmalgeschützte Gebäude in der Zangmeisterstraße in Memmingen noch am selben Tag kontrolliert zum Einsturz gebracht werden müsse. Acht umliegende Gebäude wurden geräumt, Bewohner in Notunterkünften untergebracht.

Am Vormittag war festgestellt worden, dass das denkmalgeschützte Haus in Memmingen einsturzgefährdet ist. Bild: Benjamin Liss

Gegen 17:45 Uhr am Donnerstag, 25. April, kam die Führungsgruppe Katastrophenschutz unter Leitung von Oberbürgermeister Manfred Schilder am einsturzgefärhdeten Gebäude in Memmingen neben dem Westertor zusammen, um die Situation zu begutachten.

Memmingen: Denkmalgeschütztes Gebäude soll zum Einsturz gebracht werden

"Leider kann das denkmalgeschützte Gebäude nicht erhalten werden. Die Sicherheit geht in diesem Fall vor", so Julia Mayer von der Pressestelle der Stadt Memmingen.

Gegen 20:00 Uhr am Donnerstag soll das Gebäude durch eine Spezialfirma zum Einsturz gebracht werden. Der Gefahrenbereich ist weiträumig abgesperrt, so Mayer. Eine Einsicht in den Bereich ist nicht möglich. Eine Umleitung wurde eingerichtet und ist ausgeschildert.

Umliegende Häuser wurden evakuiert. Das denkmalgeschützte Gebäude wird am Donnerstagabend kontrolliert zum Einsturz gebracht. Bild: David Specht

Einsturzgefährdetes Gebäude in Memmingen ist ehemaliges Färberhaus

Das betroffene Gebäude in der Zangmeisterstraße ist ein ehemaliges Färberhaus. Im obersten Geschoss des insgesamt fünfgeschössigen Hauses wurden früher die gefärbten Stücke zum Trocknen aufgehängt. Für das Jahr 1461 ist ein Neubau des Gebäudes datiert.

Als sogenanntes "Traufhaus" steht das Gebäude mit seiner Dachtraufe zur Straße. Das Gegenstück dazu ist ein giebelständiges Haus, bei dem der Giebel zur Straße zeigt. Besonders sind auch das dritte und vierte Geschoss des Memminger Gebäudes in der Zangmeisterstraße. Diese ragen leicht hervor. Außerdem befand sich im Treppenhaus der ersten Etage eine Eichenholzsäule aus dem 16. bis 17. Jahrhundert.

Kontrollierter Einsturz: Denkmalgeschützes Gebäude in Memmingen ist nicht zu retten from rta.design GmbH on Vimeo.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen