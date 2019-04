vor 18 Min.

Der April verabschiedet sich mit Regenschauern und Windböen

Nach dem sonnigen Osterwochenende wurde es wieder ungemütlich. Und mit Regen verabschiedet sich der April auch. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage.

Die Freude über das frühsommerliche Osterwochenende hielt nur kurz. Der April meldete sich monatstypisch mit unbeständigem Wetter zurück: Die Sonne ist an diesem Wochenende nur noch selten zu sehen, stattdessen gehen über ganz Bayern Regenschauer nieder.

Und so bleibt es auch am Montag und Dienstag. Ab und zu kann nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zwar mal die Sonne durch die Wolken blitzen, meistens aber bleibt es ungemütlich mit Regen und starken Böen.

Richtig warm wird es dabei auch nicht mehr. Maximal 19 Grad werden in Bayern erwartet - in Augsburg wird es laut www.wetterkontor.de sogar nur maximal 13 Grad.

Wetter: Am Maifeiertag gibt es eine Verschnaufpause vom Regen

Eine kurze Verschnaufpause vom Regen gibt es am Mittwoch, dem 1. Mai. Bayernweit regnet es kaum noch und auch der Wind ist nur noch schwach. In Augsburg versteckt sich die Sonne dann zwar größtenteils noch hinter den Wolken, bei einer Regenwahrscheinlichkeit von nur noch 20 Prozent und Temperaturen von bis zu 16 Grad kann man am Feiertag aber einen Spaziergang wagen - vorsichtshalber mit Regenschirm.

28 Bilder Raus an die frische Luft: So genossen die Augsburger Ostern Bild: Annette Zoepf

Zum Ende der Woche wird es dann allerdings wieder ungemütlich. Die Regenschauer kommen nach Prognose der Wetter-Experten zurück und halten bis zum Wochenende an. Erst am Sonntag soll der Regen aufhören. Ein schwacher Trost: Mit Temperaturen bis zu 17 Grad wird es wieder etwas milder.

Der Regen lässt die Waldbrandgefahr sinken

Zumindest Land- und Forstwirte dürften sich deutschlandweit über den Regen freuen. Er lässt die Waldbrandgefahr vor allem in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sinken. In den vergangenen Tagen hatte es in Thüringen schwere Waldbrände unter anderem an der Bleichlochtalsperre und in Plaue gegeben.

Komplett vorüber ist die Waldbrandgefahr allerdings noch nicht, denn genügend Regen kommt einem DWD-Meteorologen zufolge in den kommenden Tagen nicht herunter: "Das müsste eigentlich einmal eine Woche regnen." Die Feuchtigkeit sei nur in die oberen Schichten der Erde eingedrungen. Sobald die Sonne wieder scheine, steige die Waldbrandgefahr wieder. (AZ, dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen