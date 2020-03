vor 32 Min.

Der Fall Ursula Herrmann beschäftigt schon wieder die Justiz

Oktober 1981: Die Leiche der zehnjährigen Ursula Herrmann aus Eching am Ammersee wird abtransportiert. Sie war entführt worden und starb in einer Gefängniskiste.

Das Mädchen wurde 1981 am Ammersee entführt und getötet. 2010 wurde ein Mann verurteilt. Doch Zweifel blieben. Warum sich ein Gericht nun erneut mit dem Verbrechen befasst.

Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands: die Entführung und der Tod von Ursula Herrmann. Am 15. September 1981 wurde die Zehnjährige auf ihrem Heimweg nach Eching am Ammersee entführt und in eine eigens angefertigte Holzkiste gesperrt. Die Kiste wurde im Waldboden vergraben. Ursula erstickte darin.

Und obwohl fast 29 Jahre später der bärtige Hüne Werner Mazurek für die Tat zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, blieben Zweifel, ob er es tatsächlich war. Besonders ausgeprägt sind diese Zweifel bei Ursulas Bruder Michael Herrmann. Er hat sogar einen Zivilprozess angestrengt, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Im August vergangenen Jahres sprach ihm das Landgericht Augsburg 7000 Euro Schmerzensgeld zu, weil er nach dem Strafprozess einen Tinnitus erlitten hatte. Doch mit den drängenden Fragen Michael Herrmanns befasste sich das Gericht nicht intensiv. Es bestätigte vielmehr Mazureks Schuld. Nach dem Urteil betonte Herrmann, er gehe davon aus, dass die wahren Täter noch frei herumlaufen.

Ursulas Bruder Michael Herrmann bezweifelt, dass der richtige Mann für die Entführung und den Tod seiner Schwester verurteilt worden ist. Bild: Ulrich Wagner

Prozess in Augsburg: Steht Ursulas Bruder Michael am Ende komplett mit leeren Händen da?

Und jetzt könnte es für den Bruder der getöteten Ursula noch schlimmer kommen. Denn da nach dem Urteil des Landgerichts beide Seiten Berufung eingelegt hatten, verhandelt nun das Oberlandesgericht (OLG) München über den Fall. Und vieles deutet darauf hin, dass das OLG die Schmerzensgeldklage jetzt komplett abweist. Am Dienstagnachmittag wird ein Augsburger Zivilsenat des Oberlandesgerichts in dem Verfahren Rechtsfragen erörtern. Der Wunsch von Michael Herrmann und anderen, dass durch das Zivilverfahren das rechtskräftig abgeschlossene Strafverfahren noch einmal neu aufgerollt wird, dürfte sich auch jetzt nicht erfüllen.

Ursula Herrmann wurde am 15. September 1981 entführt. Bild: Polizei

Bleibt die Frage, wer Ursula getötet hat, für immer ungeklärt?

Ein Gerichtssprecher hat bereits vor dem Termin am Dienstag erklärt, eine Beweisaufnahme sei in dem OLG-Verfahren nicht vorgesehen. Und die Richter des zuständigen Senats gehen in einer in Zivilverfahren üblichen vorläufigen Einschätzung sogar noch weiter: „Der Senat hat die Parteien darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht erhebliche Zweifel bestehen, ob der beim Kläger eingetretene Gesundheitsschaden dem Beklagten haftungsrechtlich zugerechnet werden kann“, erläuterte der Gerichtssprecher. Am Ende könnte Michael Herrmann also komplett mit leeren Händen dastehen: Nicht nur der Anspruch auf Schmerzensgeld könnte weg sein. Auch die Frage, die ihn seit Jahrzehnten umtreibt, könnte ungeklärt bleiben: Wer ist schuld am Tod seiner Schwester Ursula Herrmann?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen