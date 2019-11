vor 27 Min.

Der Föhn sorgt am Wochenende für frühlingshaftes Wetter in Bayern

Der Frühling kehrt nach Bayern zurück - wenigstens für ein Wochenende. Vielerorts scheint die Sonne, am Alpenrand werden Temperaturen im zweistelligen Bereich erwartet.

Nach den trüben Tagen und kalten Temperaturen nun eine gute Nachricht: Den Menschen im Süden Bayerns steht ein sonniges und warmes Wochenende bevor. Während es in weiten Teilen des Freistaates neblig und trüb ist, sorgt Föhn am Alpenrand für Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Viel Sonne am Wochenende in den Bergen und im Bayerischen Wald

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstag wird Samstag der schönste und sonnigste Tag der Woche. Besonders viele Sonnenstrahlen erwarten die Experten in den Bergen und im Bayerischen Wald. Der Wetterdienst Wetterkontor sagt für den Raum Augsburg am Samstag Maximaltemperaturen in Höhe von neun Grad voraus.

In Oberstdorf im Oberallgäu wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch um ein paar Grad wärmer. 13 Grad sollen erreicht werden. Die zunehmend milde Luft gelangt mit einer südöstlichen Strömung nach Deutschland. Sie kann sich jedoch nur in den höheren Lagen durchsetzen, weshalb es besonders in den Bergen zu frühlingshaften Temperaturen kommt.

Auch am Sonntag zweistellige Werte

Auch am Sonntag dürfte das Thermometer vielerorts zweistellige Werte anzeigen. In Augsburg werden laut dem DWD immerhin acht Grad erreicht, im Oberallgäu zwölf Grad bei Sonne und leichten Wolken. Frühestens Mitte nächster Woche ist wieder mit stärkeren Niederschlägen zu rechnen. (dpa, AZ)

