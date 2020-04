vor 18 Min.

Der Frühling macht Pause: Die Woche wird regnerisch

Viele Menschen haben sich angesichts der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote über den warmen April gefreut. Nun kommt ein deutlicher Wetterumschwung.

Von Dominik Stenzel

Was das Wetter angeht, ist der April für gewöhnlich besonders launisch. An manchen Tagen wechseln sich Sonne, Wolken und Regenschauer gefühlt alle paar Minuten ab. In diesem Jahr wurde der vierte Monat des Jahres seinem Ruf allerdings nicht gerecht: Insgesamt war er ungewöhnlich trocken und es gab viele Sonnenstunden.

Die meisten Menschen in der Region haben sich darüber gefreut. Bei einem Spaziergang oder einer Radtour an der frischen Luft lassen sich die in der Corona-Krise geltenden Ausgangsbeschränkungen und das Kontaktverbot schließlich besser ertragen. Ein Blick auf die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt jedoch: Mit dem freundlichen Wetter ist nun erst einmal Schluss - für diese Woche ist ein Wetterumschwung vorhergesagt.

Den restlichen April über wird das Wetter wechselhaft

"Das blockierende Hoch, das lange über Mitteleuropa vorhanden war und für die äußerst trockene Witterungsperiode in Bayern gesorgt hat, geht jetzt zuneige", sagt Guido Wolz, Leiter der regionalen Wetterberatung des DWD in München. In Bayern habe die Mitteltemperatur im April 10,4 Grad betragen - der Referenzwert liegt bei sieben Grad. Damit ist der Monat laut Wolz erheblich zu mild gewesen. Zudem seien bisher nur 35 Prozent der Niederschlagsmenge erreicht, die für April normal wäre. In den verbleibenden Tagen des Monats würden sich diese Zahlen allerdings noch ändern: "Es beginnt nun ein Witterungsabschnitt, der uns recht wechselhaftes Wetter bescheren wird."

Während am Montag bei Temperaturen bis 21 Grad die Sonne noch häufig zu sehen ist, ziehen am Dienstag gegen Mittag mehr Wolken auf. Laut Wetterkontor liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90 Prozent. Auch am Mittwoch, der mit maximal 18 Grad kühler als zuletzt werden soll, ist mit schauerartigem Regen zu rechnen. Vereinzelt kann es in Bayern zudem zu leichten Gewittern kommen. Bis Ende der Woche setzt sich der Trend fort - es bleibt nass und die Sonne zeigt sich nur selten.

Nächste Woche könnte das Wetter wieder besser werden

Und wie geht es dann weiter? "Am kommenden Montag wird sich voraussichtlich eine Hochdrucklage einstellen. Ob das von größerer Dauer ist, kann man allerdings noch nicht sagen", sagt Wolz. Es sei aber wohl mit einer spürbaren Erwärmung zu rechnen - die Temperaturen könnten sich bei ungefähr 25 Grad einpendeln. "Es ist aber noch lange hin und es kann noch einiges durcheinandergewirbelt werden."

