Der Frühsommer macht bald schon wieder eine Pause

Am Sonntag soll in Schwaben eine Gewitterfront aufziehen.

Vom Frühling ist kommende Woche erst einmal wenig zu spüren. Am Montag wird es kühl und regnerisch. Erst ab Mitte der Woche soll es einen Wetteraufschwung geben.

Von Julian Agardi

Pünktlich mit dem Ende der Eisheiligen wurde es in Deutschland wieder wärmer. Das frühsommerliche Biergartenwetter vom Wochenende in Bayern entpuppt sich aber nur als kurzes Intermezzo. Die Hoffnungen derjenigen, die sich sehnsüchtig an den hochsommerlichen Mai 2018 zurückerinnern, dämpfte Wetterexperte Jürgen Schmidt vom Wetteranbieter wetterkontor.de aber. Denn bis in die kommende Woche hinein bestimmen mehrere Tiefdruckgebiete das Wetter, sie sollen Regen und Gewitter bringen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass es wenigstens nicht mehr richtig kalt wird.

Wetter: Am Sonntag wird es in Schwaben ungemütlich

Am Sonntag ist es dann endgültig vorbei mit der sonnigen Pracht und dem weiß-blauen Himmel. Über den Tag verteilt ziehen Gewitterwolken auf, die böigen Wind und starken Regen im Gepäck haben. Die positive Nachricht: Laut Wetterexperte Schmidt wird es nicht mehr so kalt wie in den vergangenen Tagen. Am Nachmittag und am frühen Abend steigt das Thermometer in Augsburg und Umgebung noch einmal auf bis zu 20 Grad. In der Nacht und mit zunehmender Regenwahrscheinlichkeit sinken die Temperaturen dann aber auf elf Grad.

Sommer noch nicht in Sicht

Zu Beginn der neuen Woche ändert sich beim Wetter nicht viel. Der Montag startet kühl und regnerisch. Im Lauf des Tages steigen die Temperaturen zwar auf bis zu 16 Grad, gegen Abend ist dann aber auch mit weiteren Gewittern zu rechnen. Das Niederschlagsrisiko liegt laut wetterkontor.de bei 90 Prozent.

Die Wettervorhersage für Dienstag macht ebenfalls wenig Hoffnung auf Besserung: Es bleibt kühl und regnerisch und auch am Mittwoch ist vom Frühling wenig zu spüren.

Erst ab Donnerstag soll es dann einen spürbaren Wetteraufschwung geben, der Sonne und sommerliche Temperaturen bereithält. Ob dieser jedoch lange anhalten wird, ist fraglich. "In Nordskandinavien liegt aktuell noch eine Menge Schnee. Deswegen ist das Kältepotenzial auch bei uns jederzeit noch da", sagte Schmidt.

Der Mai könnte wechselhaft bleiben

Wann die Deutschen endlich kontinuierlich mit sommerlichen Temperaturen rechnen können, sei nicht absehbar. "Die Westwindzone ist total zusammengefallen", sagte Schmidt. "Deswegen haben wir aktuell eine sehr langsame Wetterbewegung."

Das wechselhafte, aber warme Wetter scheint auch den restlichen Mai zu bestimmen. Eine längere sonnige, warme und trockene Schönwetterphase deutet sich in diesem Monat nicht mehr an.

