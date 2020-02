Der Klimawandel kommt - nun müssen wir damit umgehen

Der Klimawandel hat uns längst erreicht - das ist nicht mehr zu leugnen. Deshalb braucht es nun dringend Antworten darauf, wie wir mit ihm umgehen sollen.

Der Klimawandel ist endgültig da. Befand er sich noch vor einigen Jahren gefühlt irgendwo zwischen Afrika und der Südsee, wo Inseln überspült zu werden drohten, so wird allmählich klar, dass er auch bei uns angekommen ist. Wer etwa im Allgäu wohnt, weiß das. Weil die heutigen Winter dort nichts mehr mit jenen Wintern zu tun haben, wie es sie noch vor 30 Jahren gab. Dafür muss man kein Experte sein. Man muss nur Augen im Kopf haben.

Wie kommen unsere Städte und Gemeinden mit dem Klimawandel zurecht?

Umso nötiger ist es, dass wir uns immer mehr damit beschäftigen, wie wir konkret in unseren Breiten damit zurechtkommen. Dass in Bayern nun ein „Zentrum für Klimaresilienz“ entstehen soll, ist daher folgerichtig. Denn genau darum wird es gehen: Wie kommen unsere Städte und Gemeinden mit dem Klimawandel zurecht – werden also klimaresilient? Die Uni Augsburg, wo das Zentrum entstehen soll, ist ambitioniert und sieht sich auf diesem Gebiet auf Augenhöhe mit dem renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Schon jetzt weisen Augsburger Forscher etwa darauf hin, dass Wasserleitungen in unseren Breiten eigentlich tiefer verlegt werden müssten, weil sie sonst nicht kühl genug liegen. Und sich im wärmeren Wasser Krankheitserreger besser vermehren können. Ein Thema, das wohl immense Herausforderungen an die Kommunalpolitik stellen wird.

Die Politik muss den Kohlendioxidausstoß begrenzen

Das wird aber nicht reichen. Die Politik muss noch ein anderes Gebiet schleunigst weiter bearbeiten: Den Kohlendioxidausstoß begrenzen, um den Treibhauseffekt zu verlangsamen. Solange aber etwa Bus- und Bahnfahren unkomfortabler und vor allem oft teurer als Autofahren ist, werden die Menschen weiter ihren Wagen nutzen. Und jeder wird weiter CO2 in die Luft pusten – trotz des Klimawandels.

