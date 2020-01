vor 39 Min.

Der Schnee lässt auf sich warten: Neue Woche startet mild

Mit einem heftigen Wintereinbruch ist in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. Die neue Woche startet mit milden Temperaturen.

Auf Winterwetter und Schnee müssen sich die Menschen in Augsburg und der Region weiter gedulden. Am Wochenende bleibt es zwar kalt. Die Temperaturen werden in der kommenden Woche aber wieder milder.

Der Sonntag startet indes noch einmal kalt: Minus zwei Grad sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Augsburg voraus. Im Lauf des Tages steigt das Thermometer dann auf bis zu vier Grad. Dabei bleibt es wolkig. Vereinzelt scheint die Sonne. Durch die kalten Temperaturen und örtlichen Sprühregen kann es in der Nacht zum Montag zu Glatteisbildung kommen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus südöstlicher Richtung.

Wetter in Augsburg: Bis zu acht Grad am Montag

Ähnlich kalt beginnt dann auch der Start in die neue Woche, bevor die Temperaturen im Lauf des Montags auf bis zu acht Grad klettern. Vor allem in Nordbayern und im Donauraum kann es laut DWD zeitweise regnen.

Am Dienstag bleibt es in Augsburg und der Region mild bei drei bis sieben Grad. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt jedoch. Laut den Meteorologen von Wetterkontor liegt sie am Dienstag bei 90 Prozent. Oberhalb von 500 bis 800 Metern kann der Regen in Schnee übergehen. Auch der Wind frischt auf. Es ist mit Böen von knapp 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. (AZ)

