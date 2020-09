vor 18 Min.

Der Sommer feiert in Bayern sein ganz großes Comeback

Der Sommer kommt zurück - und wie! Die Hochs "Leiki" und "Kevin" verwöhnen die Bayern auch in der nächsten Woche mit hohen Temperaturen - teils über 30 Grad Celsius.

Von Oliver Bosch

"Pack' die Badehose ein ..." - Der Sommer gibt in der nächsten Woche in Bayern nochmal ein heißes Gastspiel und liefert beste Bedingungen für ein Bad im See, einen Besuch im Biergarten oder diverse Formen von Freizeitaktivitäten im Freien.

Einen Vorgeschmack liefern die beiden Hochs "Kevin" und "Leiki" bereits seit Freitag. Seitdem klettern die Temperaturen kontinuierlich auf der Quecksilbersäule. Waren es zuerst Wohlfühltemperaturen von 20 bis 25 Grad, streben die Plusgrade nun zielstrebig Werten jenseits der 30-Grad-Marke entgegen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet der Sonntag stellenweise ähnlich trüb wie der Samstag. Danach löst sich der Nebel allerdings schnell auf und macht Platz für reichlich Sonne. Im Lauf des Tages steigen die Werte in Bayern auf angenehme 25 bis schweißtreibende 30 Grad. Corona-gebeutelte Gastronomen dürften die strahlenden Aussichten freuen. Bestes Biergartenwetter ist jedenfalls garantiert.

Hoch "Leiki" sorgt nächste Woche in Bayern für bestes Biergartenwetter

Genauso freundlich geht es in der neuen Woche weiter. Am Montag ist es vorbei mit dem Herantasten. Dann erreichen die Werte 25 Grad am Alpenrand und bis zu 32 Grad am Untermain. Noch heißer wird es laut Meteorologen am Dienstag. So gut wie überall im Freistaat reißen die Temperaturen die 30 Grad auf der Quecksilbersäule. Nur südlich der Donau und im Bergland prognostizieren die Wetterfrösche Temperaturen knapp unterhalb der 30-Grad-Marke.

Grillmeister kommen im ganzen Land hundertprozentig auf ihre Kosten. Wer mit dem Gedanken spielt, die Grillzange zu schwingen, sollte sich rechtzeitig mit Grillgut eindecken. Nichts schmerzt mehr als beste Grillvoraussetzungen und leergefegte Fleischtheken beim Metzger des Vertrauens.

Ab Mittwoch ist es dann vorbei mit rekordverdächtigen Septemberwerten. Ein Tief über Skandinavien schaufelt kühlere Luft nach Deutschland. Die Bayern dürften am Mittwoch noch mit einem blauen "Wetterauge" bei Temperaturen um die 25 Grad davonkommen. Ähnlich sollte sich der Donnerstag gestalten. Spätestens am Freitag dürfte es mit dem "Himmel der Bayern" vorbei sein. Wie weit die Temperaturen sinken, vermögen die Wetterexperten nicht vorherzusagen. Auf eines legen sie sich allerdings fest: Regen bleibt weiterhin Mangelware. (AZ)

