Der Sommer kehrt am Wochenanfang nach Augsburg zurück

Der Sommer kommt zurück: Ausflüge an den See könnten sich zu Anfang der kommenden Woche wieder lohnen.

Nach einem verregneten Wochenende mit Gewittern und Böen beginnt die neue Woche freundlicher: Ab Dienstag wird es in der Region sonnig und warm.

Von Daniel Flemm

Ob Picknick, Biergarten oder Grillparty: Ab Anfang der kommenden Woche dürfen sich die Menschen in der Region Augsburg wieder auf entspannte Feierabende im Freien freuen. Während es am Sonntag vielerorts noch regnet und gewittert, wird es bereits am Montag trockener und wärmer. Ab Dienstag kommt laut Wetterkontor mit Höchsttemperaturen von 23 Grad dann der Sommer zurück.

Auch am Sonntag regnet es in Augsburg

Der Sonntag beginnt zunächst vielversprechend: Am Vormittag kommt zeitweise sogar die Sonne heraus. Am Nachmittag und Abend ziehen Gewitter über Augsburg, das Regenrisiko steigt. Auch in der Nacht kommt es zu kleineren Schauern. Die Temperaturen erreichen am Vormittag 17 Grad, bevor sie am Nachmittag auf 21 Grad steigen. Nachts wird es mit 12 Grad kühler.

Damit bleiben die Aussichten auch für den dritten Tag des historischen Altstadtfestes "Friedberger Zeit" durchwachsen. Für die Vorführungen und Aktivitäten der zahlreichen Vereine und Schausteller sollten die Festbesucher also Regenschirme bereithalten - obwohl diese kaum zur historischen Gewandung passen dürften.

Am Montag kehrt die Sonne zurück

Mit neun Sonnenstunden wird der Montag dann wieder freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich im Tagesverlauf ab. Das Regenrisiko in der Region bleibt über den ganzen Tag hinweg gering. Am Vormittag liegen die Temperaturen bei 18 Grad, am Nachmittag klettern sie auf 22 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 12 Grad.

Der Trend setzt sich am Dienstag fort: Mit Tageshöchstwerten von 23 Grad und zehn Sonnenstunden lohnt sich eine frühzeitige Reservierung im Biergarten. In der Nacht sinken die Temperaturen dann wieder auf 10 Grad ab. Es lohnt sich aber trotzdem, etwas länger draußen zu bleiben: In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Vollmond.

Bayern: Örtlich sind Gewitter und Hagel möglich

In anderen Teilen Bayerns bestehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für Samstag und Sonntag Gewitterwarnungen. Örtlich könnten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Hagel in der Größe von bis zu zwei Zentimetern sei nicht ausgeschlossen. "Im südlichen und östlichen Bayern besteht Samstag und Sonntag eine größere Wahrscheinlichkeit für solche Unwetter", hieß es. Im nördlichen Franken seien Blitz und Donner eher die Ausnahme. Das Gewitterrisiko nimmt laut den Experten in den Nächten ab. Für Augsburg bestehen aber keine Wetterwarnungen. (mit dpa/lby)

