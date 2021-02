06:00 Uhr

Der ehemalige Kinderstar Angelo Kelly hat Ärger mit dem Jugendschutz

Mit der Kelly Family sang Angelo Kelly bereits als Kind zum Popstar. Kurios: Aufgrund eines späten Auftrittes seines jüngsten Sohnes droht im nun ein Bußgeld.

Von Susanne Klöpfer

Kinderstar, Teenie-Schwarm, Solokünstler und Produzent der eigenen Familienband – Angelo Kelly singt und musiziert als jüngster Spross der Kelly Family seit Kindertagen auf den Straßen und Bühnen in Europa und Amerika. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht in Haßfurt wegen eines Verstoßes gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz verantworten. Der Grund für das drohende 5000 Euro hohe Bußgeld ist ein abendlicher Auftritt seines zu dem Zeitpunkt vierjährigen Sohns William. Kelly legte Beschwerde ein. Das Urteil fällt an diesem Freitag.

Angelo Kelly sang bereits als Vierjähriger für die Kelly Family

Ein bisschen kurios ist das schon für Angelo Kelly, denn er selbst trällerte für die Kelly Family bereits im Alter von vier Jahren seine ersten Gesangszeilen auf der Single „Hiroshima – I’m Sorry“. Der erste selbst geschriebene Song folgte im Alter von sieben Jahren, trug den Titel „Pee-Pee“ (englisch: für Pipi) und handelt davon, dass Angelo heute Nacht nicht ins Bett machen werde. Ein relativ normales Thema für einen so jungen Bub, der jedoch eine sehr ungewöhnliche Kindheit hatte.

Als Angelo Kelly 1981 in Pamplona in Spanien geboren wird, ist seine Mutter Barbara-Ann bereits schwer an Brustkrebs erkrankt. Während der Schwangerschaft lehnte sie eine Chemotherapie ab und stirbt nur wenige Monate nach der Geburt. Von frühester Kindheit an tourt der jüngste Kelly-Sprössling danach zusammen mit seinen elf Geschwistern sowie seinem Vater Daniel Jerome Kelly durch Europa und die USA und musiziert auf der Straße für den Lebensunterhalt der Familie.

Angelo Kelly wurde mit "An Angel" zum Teenie-Schwarm

Der endgültige Durchbruch gelingt der alternativ lebenden Großfamilie mit langen Haaren im Jahr 1994 mit ihrem Album „Over The Hump“. Mit dem Song „An Angel“, den Paddy Kelly für seine verstorbene Mutter schreibt, singt sich der 12-jährige Angelo Kelly mit seiner glockenhellen Stimme und seinen blonden, gelockten Haaren in die Herzen junger Mädchen.

Angelo Kelly 1995 bei einem Auftritt in Dresden. Bild: Matthias Hiekel, dpa (Archiv)

In den 90ern bringt eine regelrechte Kelly-Mania aus. Die Familie spielt bis zu 270 Konzerte jährlich, verkauft etwa 20 Millionen Platten, reist in Privatjets und lebt auf einem Schloss. Die Ära endet mit dem Tod des Vaters Anfang der Nullerjahre. Angelo Kelly, wie auch einige Geschwister, widmen sich danach ihrer eigenen Musik.

Kelly Family 2.0? Kinder sollen selbst entscheiden können

Der inzwischen 39-Jährige lebt heute mit seiner Frau Kira und den fünf Kindern Gabriel, 19, Helen, 18, Emma, 14, Joseph, 10, und William, 5, zurückgezogen in Irland. Gelandet sind sie dort nach ihrer dreijährigen Europa-Reise mit einem Wohnmobil. Die Musik liegt auch der nächsten Kelly-Generation in den Genen: Als Angelo Kelly & Family veröffentlichten sie an Weihnachten ihr fünftes Album. Ist das nun die Kelly Family 2.0? Mitnichten. Genau wegen seiner Erfahrungen in der Familienband möchte Angelo es anders machen: Seine Kinder sollen selbst entscheiden können, ob sie Musik machen wollen – sobald sie alt genug dafür sind.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen