13:26 Uhr

Dettingen/Main: Mann vergisst Parkplatz und meldet Auto als gestohlen

Ein Taxifahrer aus Dettingen hat am Samstag einen Autodiebstahl gemeldet. Die Polizei ermittelte - bis dem Mann einfiel, wo er seinen Wagen abgestellt hatte.

Ein 63-Jähriger meldete am frühen Samstagmorgen sein Taxi als gestohlen - dabei hatte er nur vergessen, dass er das Auto am Vorabend nicht vor seinem Haus abgestellt hatte. Der Mann dachte, sein Auto wäre in der Nacht zum Samstag im bayerischen Dettingen am Main gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Nachdem die Beamten eine Fahndung eingeleitet und die Bürger nach Hinweisen befragt hatten, fiel dem Mann ein, dass er den Wagen am Freitag nicht vor seinem Haus geparkt hatte. Die Polizei überprüfte seine Angaben und fand das Auto. (dpa)

