Bahn investiert 2,35 Milliarden Euro in neue Projekte in Bayern

Die Deutsche Bahn hat angekündigt, noch in diesem Jahr massiv in neue Projekte in Bayern zu investieren. Was wird mit dem Rekordbetrag finanziert?

Die Deutsche Bahn hat eine Investitionsoffensive in Bayern angekündigt. Insgesamt 2,35 Milliarden Euro sollen allein in diesem Jahr in neue Projekte investiert werden. „Das ist ein Rekordbetrag“, erklärte der DB-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel am Dienstag in München.

Programm für bayerischen Bahnhöfe in Höhe von 18 Millionen Euro

Derzeit leide die Auslastung der Bahn allerdings noch an den Folgen der Pandemie. Regionalzüge seien in diesem Jahr – verglichen mit Vor-Coronazeiten – bisher durchschnittlich nur zu 45 Prozent, Fernverkehrszüge zu gut 20 Prozent ausgelastet. Doch Josel ist zuversichtlich: „Wir werden die Kunden zurückgewinnen.“ Es gebe bereits jetzt ein umfassendes Hygienekonzept und einer Studie zufolge in Zügen auch keine erhöhte Ansteckungsgefahr. Mithilfe einer Werbekampagne mit bekannten Gesichtern wie Felix Neureuther will die Bahn neue Kunden locken.

Durch das Thema „Klimawandel“ glaubt das Unternehmen, Rückenwind zu spüren. Die Schiene soll Josel zufolge beim Verkehrsmix der Zukunft „eine größere Rolle als bisher“ spielen. Darum sollen strategische Projekte mit Milliardeninvestitionen vorangetrieben werden. Als Sofortmaßnahmen kündigte der Bahnmanager für dieses Jahr zudem ein Programm für bayerische Bahnhöfe in Höhe von 18 Millionen Euro an. In Schwaben und Oberbayern fließt Geld in Bahnhöfe wie Augsburg-Oberhausen, Immenstadt oder Weilheim. Mittel- und langfristig wird an anderen großen Projekten wie dem Ausbau der Münchner Stammstrecke, dem Bau eines neuen elektrischen Stellwerks in München-Ost sowie der Realisierung des neuen Brennerzulaufs oder der Strecke Augsburg-Ulm gearbeitet.

Mehr Informationen zum Aus- und Neubau Strecke Augsburg-Ulm ab Juni

„Entscheidend für den Fortschritt ist der Planungsdialog mit Bürgern“, sagte Josel. Dies sorge dafür, dass auch Großprojekte besser realisiert werden könnten. Zum Aus- und Neubau der Strecke Augsburg-Ulm werde ab Juni ein Info-Mobil durch die Region fahren, um über die Bahnpläne zu informieren. Erhöht werden soll Josel zufolge langfristig auch der Elektrifizierungsgrad der Bahn in Bayern von zuletzt 51 auf 70 Prozent.

