vor 38 Min.

Deutsche Post schließt Paketzentrum neben Amazon Logistzentrum

Sieht aus wie die coolen Rutschen im Spaßbad, ist aber eine Päckchen-Verteilanlage der DHL in Graben. Bald schließt das Paketzentrum.

Weil Amazon mit eigenen Boten Sendungen transportiert, schließt die Deutsche Post ihr Paketzentrum in Graben bei Augsburg. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind.

Nachdem Amazon immer mehr Sendungen mit eigenen Boten transportiert, schließt die Deutsche Post ihr Paketzentrum neben dem Amazon Logistikzentrum in Graben nahe Augsburg. Das Unternehmen begründete dies mit den rückläufigen Sendungsmengen, die der Paketdienst DHL von Amazon bekomme. Dies sei "unter anderem bedingt durch die verstärkte Eigenzustellung von Amazon in Deutschland", erklärte der Sprecher der Deutschen Post DHL Group am Montag. Ein wirtschaftlicher Betrieb des Paketzentrums sei daher nicht mehr gewährleistet.

Die Post hatte das sogenannte Amazon Sorting Center speziell für die Zusammenarbeit mit dem US-Handelsriesen in Schwaben betrieben. Von der Schließung zum 1. Mai sind rund 80 Beschäftigte betroffen. Für sie soll ein Sozialplan ausgearbeitet werden. Eventuell könnten auch Jobs an anderer Stelle innerhalb des Konzerns angeboten werden, erklärte der Postsprecher.

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die Schließung des Paketzentrums bei Amazon als einen schweren Fehler. "Es ist mehr als genug Arbeit in der Branche da", meinte der Postdienst-Experte von Verdi in Bayern, David Merck. "Die großen Wettbewerber der Paketbranche erhöhen deswegen ihre Kapazitäten, nur die Deutsche Post AG schließt in Zeiten des Wachstums einen Paketsortierstandort", sagte er verständnislos. (dpa/lby)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen