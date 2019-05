vor 32 Min.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Teilen Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Bayerns vor Dauerregen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen. Es werden mit bis zu 100 Liter pro Quadratmeter gerechnet. Welche Regionen betroffen sind.

Bis Donnerstagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Teilen Bayerns vor Dauerregen und ergiebigen Dauerregen. So ist vor allem der Süden und Osten Bayerns betroffen, sowie Teile von Baden-Württemberg am Bodensee.

Der DWD rechnet mit bis zu 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter in den betroffenen Regionen. Die Folgen sind Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen. Es bestehe auch die Gefahr, dass Straßen überflutet werden. Noch sind die Pegelstände unterhalb der Meldestufen, doch für den südlichen Raum von München und um den Tegernsee besteht eine Hochwasserwarnung.

Warnung vor Dauerregen betrifft auch das Allgäu

Der DWD warnt auch vor möglichen Erdrutschen und empfiehlt wegen dem heftigen Regen, alle Türen und Fenster zu schließen. In unserer Region sind der Landkreis Landsberg, das südliche Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Kaufbeuren, Kempten und Lindau (Bodensee) betroffen. Die Warnungen gelten bis Donnerstagmorgen, 3 beziehungsweise 6 Uhr. (dwo)

Die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes 1 / 7 Zurück Vorwärts Was bedeuten die Wetterwarnstufen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Vorabinformation Unwetter: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

Stufe 1 (gelb), Wetterwarnung: Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

Stufe 2 (orange) Warnung vor markantem Wetter: In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 (rot), Unwetterwarnung: Stufe rot ist erreicht, wenn golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Liter pro Stunde erwartet wird. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden und sich über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 4 (violett), Warnung vor extremem Unwetter: Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

