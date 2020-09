vor 23 Min.

Die Angst vor dem Wolf

Plus Forscher haben ein neues Wolfsrudel entdeckt. Das dürfte die Diskussion um das Raubtier erneut anheizen. Welche Sorgen Landwirte plagen und welche Prognose ein Wolfsexperte abgibt.

Von Stephanie Sartor

Mit der Rückkehr des Wolfes kriechen auch die Ängste wieder aus dem Unterholz. All die Mythen eben, die dem Raubtier anhaften, die Geschichten, die man sich früher in finsteren Wirtshausstuben zuraunte. Es gibt wahrscheinlich kein Tier, das derart polarisiert wie eben der Wolf. Seit 2006 streift er wieder durch Bayern. Und die Gesellschaft, so scheint es, ist in zwei Lager gespalten: die einen wollen dem Wolf, der mehr als ein Jahrhundert lang aus den Wäldern des Freistaats verschwunden war, schützen – die anderen wollen ihm das Fell über die Ohren ziehen.

Derlei Diskussionen könnte es auch jetzt wieder geben. Denn im deutsch-tschechischen Grenzgebiet der Nationalparke Bayerischer Wald und Böhmerwald haben Forscher ein zweites Wolfsrudel nachgewiesen. Bislang war in der Region nur ein standorttreues Rudel bekannt.

Dem Wolf haften viele finstere Mythen an

Einer, der die Entwicklung im Freistaat ganz genau beobachtet, ist Willi Reinbold, Wolfsbeauftragter für Bayern beim Landesbund für Vogelschutz (LBV). Die Organisation ist Mitglied in der Steuerungsgruppe „Wildtiermanagement/Große Beutegreifer“, die das Bayerische Umweltministerium eingerichtet hat. Was das neue Rudel angeht, das nun entdeckt wurde, sagt Wolfsexperte Reinbold im Gespräch mit unserer Redaktion: „Das ist eine ganz normale Entwicklung, die ich so erwartet habe.“ In ganz Deutschland seien viele Reviere nicht besetzt. In Zahlen ausgedrückt: Derzeit gebe es etwa 145 Reviere – 700 wären, was den Platz und das Nahrungsangebot angeht, möglich. Reinbold glaubt, dass sich immer mehr Rudel in den Wäldern der Republik niederlassen werden. „Die Steigerungsrate liegt bei 30 Prozent pro Jahr.“

Wie ein neues Rudel entsteht, das erklärt Reinbold so: Mit einem Jahr müssen die jungen Männchen die Familie verlassen, mit spätestens zwei Jahren die Weibchen. Bis zu 70 Kilometer legen die Jungtiere pro Tag zurück – und kommen irgendwann in einem Gebiet an, in dem sie bleiben wollen. „Dafür prüfen die Wölfe etwa, ob es genügend Nahrung gibt“, sagt Reinbold. Die Wölfe markieren dann mit Rufen oder auch Sekreten ihr neues Revier – und darauf werden dann andere Wölfe, die auf der Durchreise sind, aufmerksam. Verstehen sich die beiden Tiere, die sich in einem Gebiet treffen, gründen sie ein Rudel und bekommen Nachwuchs. Auf die Jagd gehen die Eltern aber meist allein. Es sei denn, sie würden einem großen Beutetier, etwa einem Hirsch, nachstellen, sagt Reinbold.

Ist ein Rudel gefährlicher als ein einsamer Wolf?

In der Regel bleiben die Rudel über mehrerer Jahre in einem Revier, sie verteidigen es auch gegen andere Wölfe. Und der Naturexperte macht noch etwas deutlich: Die Wolfsreviere müssten längst nicht in der entlegensten Wildnis liegen. „Der Wolf kennt uns Menschen, unsere Infrastruktur, unsere Straßen, unsere Kulturlandschaft.“

Solche Sätze dürften Landwirten im ganzen Freistaat Schweißperlen auf die Stirn treiben. Denn die Sorge der Bauern, dass der Wolf über ihre Weiden streunt, Schafe oder Kälber reißt, ist groß. Vor allem auch deswegen, weil in Bayern zuletzt fast wöchentlich Wölfe gesichtet wurden, unter anderem in den Landkreisen Eichstätt, Traunstein, Ostallgäu und Garmisch-Partenkirchen. Viele Bauern erinnern sich außerdem mit einem unguten Gefühl an den Sommer 2018. Damals wurden im Allgäu mehrere Kälbchen gerissen.

Am Sonntag fand in Garmisch-Partenkirchen eine Kundgebung unter dem Motto „Kommt der Wolf, stirbt die Weide!“ statt. Dazu aufgerufen hatten der Bayerische Bauernverband (BBV). „Uns macht es Sorgen, dass der Wolf auf dem Vormarsch ist“, sagt Dagmar Wagner, Sprecherin des BBV in Oberbayern. Es sei zwar so, dass bei begründeten wirtschaftlichen Schäden abgewogen werde, eine Entnahme – heißt: den Abschuss – zu erlauben. Aber das sei ein hochkomplexer Vorgang, eine Entnahme werde nur extrem selten genehmigt.

Die Bauern wollen nicht zuschauen, wie ihre Tiere gefressen werden

Wagners Ansicht nach verhält sich die ganze Sache so: Sollte sich der Wolf massiv ausbreiten, dann stirbt die Weidewirtschaft. „Der Bauer muss zuschauen, wie seine Tiere gefressen werden. Das ist ein traumatisches Ereignis und ein wirtschaftlicher Schaden.“ Wo Weidetiere in Gefahr seien, müssten „praktische Lösungen gefunden werden, damit der Wolf entnommen werden kann.“ Und: Man müsse prüfen, ob der strenge Schutzstatus überhaupt noch gerechtfertigt sei, findet Wagner.

Wenn man sie auf Schutzmöglichkeiten wie etwa Zäune anspricht, winkt sie ab. Steile Hänge in den Bergen seien dadurch nicht zu schützen, man könne dort keine Zäune aufstellen. Und abgesehen davon könnten Wölfe die Zäune überwinden.

Wolfsexperte Reinbold vom LBV sieht das allerdings komplett anders. Ein richtig aufgebauter Zaun schütze hervorragend. Wenn ausgebildete Herdenschutzhunde eingesetzt würden, dann liege der Schutz sogar bei fast 100 Prozent. Die Anwesenheit eines Schutzhundes sorge dafür, dass der Wolf eine Tierherde erst gar nicht angreife, weil er Angst davor hätte, verletzt zu werden, sagt Reinbold und fügt an: „Die Tiere, die von einem Wolf gerissen werden, sind überwiegend nicht geschützt.“

