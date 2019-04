vor 42 Min.

Die Aussichten fürs Wochenende: Kaltfront, Sturm, Gewitter

Das frühsommerliche Wetter in Bayern geht heute erst einmal zu Ende. Eine Kaltfront rückt an - und bringt zum Ende der Osterferien Sturmböen und Gewitter mit.

Wer in den vergangenen Tagen draußen im Freien war, hat alles richtig gemacht. Denn jetzt wird es wieder schmuddelig in Bayern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, kommt eine Kaltfront von Westen nach Deutschland und damit auch im Laufe des Freitags nach Bayern.

Damit verbunden sinken die Temperaturen deutlich. Nach über 20 Grad in den vergangenen Tagen sinkt die Höchsttemperatur etwa im Allgäu auf nur noch neun Grad, im Großraum Augsburg auf zehn bis 15 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 1500 Meter.

In der Nacht zum Samstag fällt dann vielerorts Regen, oberhalb von 1400 Metern tatsächlich auch wieder Schnee. In diesen Höhen warnt der DWD auch vor rutschigen Straßen durch Schneematsch.

In den östlichen Mittelgebirgen warnt der Wetterdienst am Freitagnachmittag vor starken Gewittern. In Oberbayern und Niederbayern wird es sehr windig, in den Alpen muss mit Sturmböen gerechnet werden.

Und so ist das Wetter am Wochenende in Bayern

Samstag: Der Himmel über Bayern ist bewölkt, im Tagesverlauf gibt es immer wieder Regenschauer. Vereinzelt muss auch mit Gewitter gerechnet werden. Dazu kommen starke bis stürmische Böen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad, im Großraum Augsburg zwischen vier und 14 Grad.

Sonntag: Auch am Sonntag ist es in Bayern stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad, im Raum augsburg werden höchsten zehn Grad erreicht. In der Nacht auf Montag geht es herunter auf 1 bis 5 Grad, vereinzelt muss dann sogar mit Bodenfrost gerechnet werden.

Und auch in der kommenden Woche steht Schmuddelwetter an. Am Montag wird es laut DWD vor allem südlich der Donau teils länger anhaltend regnen. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen sieben Grad in einigen Alpentälern und 16 Grad am Untermain. Ähnlich geht das Wetter dann am Dienstag weiter. vor allem morgens ist es dann wieder richtig kalt.

